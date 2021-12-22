Соответствующее обращение в отношении РФ депутаты поддержали во вторник.

Львовский областной совет направил обращение к президенту Владимиру Зеленскому и Верховной Раде относительно восстановления исторической справедливости и переименования Российской Федерации в Московию.

Как сообщается на сайте облсоветы, соответствующее обращение депутат приняли во вторник, 21 декабря.

Отмечается, что во время сессионного заседания Львовского облсовета депутаты голосованием поддержали обращение к представителям центральной власти, в котором предложили в дальнейшем на государственном, официальном, общественном уровнях, а также в СМИ на территории Украины использовать название Московия вместо Россия и Российская Федерация, а в отношении граждан РФ использовать слово "московиты".

"В течение последних несколько сотен лет наш северо-восточный сосед, который постоянно посягает на нашу территорию, неправомерно пользуется украденной государственной и географическим названием "Россия". 300 лет назад, после ряда побед над Швецией и заключения Ништадтского мирного договора, 22 октября 1721-го Петр I переименовал Московское царство в Россию, а себя провозгласил императором", – говорится в обращении.

В документе указывается, что на картах и атласах XV, XVI и даже XVIII века не указана страна как Россия, только как Московия. Московское государство повсеместно именовалось как Московия, Московития, а иногда даже Тартария.

Читайте такжеВ Раде заговорили об увольнении языкового омбудсмена после его требования переименовать ряд городов"В конце XVIII века Россия оккупировала всю территорию Великого княжества Литовского и значительную часть Польши, перед Екатериной II стояла задача найти легальное оправдание оккупации. Поэтому произошла фальсификация истории, для обоснования законных притязаний России на чужие земли: изменены исторические документы, где российский и московский народы объединились как славянские; придумана история борьбы национально-освободительных украинских, белорусских и польских движений, которые всегда мечтали стать одной страной; распространен миф о лидерстве России как славянской страны", – добавили депутаты.

Изменение названия Московского царства бросило серьезный вызов идентичности украинского народа и является оправданием оккупации части территории современной Украины.

Напомним, в 2019 году советник Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предлагал переименовать РФ в Московию.

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