При этом он не уточнил, какое оружие Литва передаст Украине.

Литва готова передать Украине летальное оружие, заявил министр обороны страны Арвидас Анушаускас.

Как сообщает LRT, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром обороны Германии Кристин Ламбрехт.

"Необходимо всячески поддержать Украину, и Литва готова к этому, в том числе передать Украине летальную оружие", - заявил Анушаускас.

При этом он не уточнил, какое оружие Литва передаст Украине.

Читайте такжеПочти половина поляков поддерживает вступление Украины в НАТО - опрос"Я не буду отвечать прямо сейчас, это вопрос многостороннего соглашения, потому что вовлечены несколько государств, не только донор и получатель вооружения, но также производитель и поставщик", - сказал министр обороны Литвы.

Как сообщал УНИАН, ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал "маловероятным" то, что Запад в случае масштабного вторжения России поможет Украине войсками.

Возможная агрессия РФ

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года.

Автор: Екатерина Гирнык