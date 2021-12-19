Литва готова передать Украине летальное оружие, заявил министр обороны страны Арвидас Анушаускас.
Как сообщает LRT, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром обороны Германии Кристин Ламбрехт.
"Необходимо всячески поддержать Украину, и Литва готова к этому, в том числе передать Украине летальную оружие", - заявил Анушаускас.
При этом он не уточнил, какое оружие Литва передаст Украине.
Читайте такжеПочти половина поляков поддерживает вступление Украины в НАТО - опрос"Я не буду отвечать прямо сейчас, это вопрос многостороннего соглашения, потому что вовлечены несколько государств, не только донор и получатель вооружения, но также производитель и поставщик", - сказал министр обороны Литвы.
Как сообщал УНИАН, ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал "маловероятным" то, что Запад в случае масштабного вторжения России поможет Украине войсками.
Возможная агрессия РФ
11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.
В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".
В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.
Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года.