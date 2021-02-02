Кулеба также подчеркнул важность задействования США в реализации «платформы», и получил заверения в поддержке США этой инициативы Украины.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен выступает за то, что санкции против России за её агрессию на Донбассе и в Крыму должны оставаться до полного выполнения Москвой своих обязательств по мирному урегулированию.

Об этом он сказал во время первого телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, сообщили в пресс-службе МИД.

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В свою очередь Кулеба отметил, что Украина приветствует усиление роли США в дипломатических усилиях по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта и деоккупации Донбасса и Крыма. Он также заверил, что Украина готова и в дальнейшем играть роль надежного европейского партнера США в регионе Черного моря и Центральной Европы.

В пресс-службе добавили, что стороны обсудили углубление сотрудничества в сфере политики безопасности, военной, торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также в сфере противодействия пандемии COVID-19.

Участники разговора подтвердили важность сохранения прогресса в проведении экономических реформ в Украине, обеспечении верховенства права и проведении судебной реформы, укреплении системы антикоррупционных институтов.

«Энтони Блинкен заверил Дмитрия Кулебу в готовности новой администрации США развивать прочную экономическую и военную поддержку Украине, включая предоставление летального оружия», - говорится в сообщении МИД.

Кулеба также подчеркнул важность задействования США в реализации «платформы» и получил заверения в поддержке США этой инициативы Украины.

Также сообщается, что стороны уделили особое внимание совместным усилиям по противодействию гибридным угрозам и дезинформации. Кулеба сообщил об инициативе по созданию в Украине международного центра по противодействию дезинформации и пропаганде и подчеркнул готовность нашего государства делиться передовым опытом в этой сфере.

«Собеседники обсудили перспективы контактов на всех уровнях, включая самый высокий, и подтвердили взаимное приглашение осуществить рабочие визиты, когда обстоятельства и ограничения пандемии COVID-19 это позволят», - сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Энтони Блинкен: его позиция по Украине

26 января Сенат США утвердил кандидатуру Блинкена на пост госсекретаря США.

Блинкен был многолетним советником Байдена, во времена президентства Барака Обамы занимал должности заместителя госсекретаря США и заместителя советника президента США по национальной безопасности. Утверждение Блинкена поддержало большинство сенаторов - 78. Против проголосовали 22.

20 января на слушаниях в комитете Сената США по иностранным делам Блинкен заявил, что поддерживает предоставление Украине летального оборонительного вооружения. Он напомнил, что около трех лет назад призвал администрацию Дональда Трампа вооружить Украину.

Вместе с тем он считает, что не только российская агрессия мешает Украине стать жизнеспособной демократией. В частности, Блинкен называет коррупцию и отсутствие эффективных институтов для управления государством угрозой для Украины.

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Автор: Инна Андалицкая