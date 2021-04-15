Совет судей заявил, что правовые основания для принятия предложенных президентом Украины проектов законов о ликвидации Окружного административного суда Киева отсутствуют.

Об этом говорится в обращении Совета к президенту и народным депутатам Украины по итогам внеочередного заседания 15 апреля.

На заседание был вынесен один вопрос повестки дня, который касался обсуждения проектов законов № 5369 и № 5370 от 13 апреля 2021 года «О ликвидации Окружного административного суда города Киева и образовании Киевского городского окружного административного суда» и «О внесении изменения в раздел ХII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей».

В обращении Совета судей отмечается: поскольку Конституция не предусматривает оснований для ликвидации суда, такие основания могут быть определены исключительно на уровне закона. При этом по любым законопроектам, касающимся создания, реорганизации или ликвидации судов, сперва должно быть получено консультативное заключение Высшего совета правосудия (ВСП).

В предоставленном 4 марта заключении ВСП (относительно предыдущей версии законопроекта – ред.) констатировал, что реализация указанного законопроекта невозможна до создания и начала работы полномочного состава Высшей квалификационной комиссии судей, поскольку перевод судей может происходить исключительно на основании и в пределах рекомендаций ВККС.

Также Высший совет правосудия обращал внимание на отсутствие обоснования перераспределения расходов госбюджета, дающих основания говорить о целесообразности и эффективности предлагаемых изменений.

Совет судей считает, что перед внесением в парламент законопроектов о ликвидации суда должно произойти их обсуждение, в частности профессиональными судьями. А рассмотрение их в Верховной Раде не может не учитывать позицию судейского корпуса.

Кроме того, Совет судей полагает, что ни одно из приведенных исключительных оснований для ликвидации судов, определенных проектом закона №5369, не имеет места в объективной действительности.

«Ликвидация любого суда таким образом является посягательством на Конституцию Украины и приведет не только к коллапсу и краху судебной ветви власти, но и к краху Украины как правового государства», - заявили в Совете судей Украины.

В случае ликвидации суда более 45 тысяч дел, которые находятся в производстве ОАСК, и более 160 тыс. дел, находящихся в архиве, будут переданы в Киевский окружной административный суд, что поставит под угрозу реализацию конституционного права граждан на судебную защиту.

Учитывая штатную численность судей Киевского окружного административного суда (25 судей), каждый судья этого суда получит дополнительно около 2000 дел в свое производство. Рассмотрение дел начнется сначала, а следовательно, истцы будут годами ждать вердикт. В итоге показатель доступности правосудия существенно ухудшится не только на территории Киева и всей Киевской области.

В Совете отмечают также, что независимость и неприкосновенность судей гарантированы Конституцией, и предложенные законопроекты ей противоречат.

Европейская Хартия о статусе судей устанавливает, что судья, который занимает должность в суде, не может быть назначен на другую судебную должность или быть переведенным на любую другую работу, даже если это происходит с повышением по службе, без его свободно выраженного согласия.

Кроме того, по мнению Совета, поспешные действия по ликвидации ОАСК приведут к колоссальным расходам бюджетных средств, которых и так не хватает на выплаты зарплат работникам аппаратов судов.

Совет судей призвал все государственные органы и учреждения уважать и соблюдать гарантий независимости судей и судов.

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Автор: Григорий Бондарь