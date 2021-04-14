До создания нового суда дела будут рассматриваться Киевским окружным административным судом.

В президентском законопроекте предусмотрено создать Киевский городской окружной административный суд (КГОАС), ликвидировав Окружной административный суд города Киева.

Как сообщает корреспондент УНИАН, на сайте Верховной Рады Украины опубликован текст законопроекта "О ликвидации Окружного административного суда города Киева и образовании Киевского городского окружного административного суда" (регистрационный номер 5369), который внес в парламент президент Владимир Зеленский.

Законопроектом предусмотрено создать Киевский городской окружной административный суд с местонахождением в Киеве. Территориальная юрисдикция этого суда распространяется на город Киев.

В Заключительных и переходных положениях законопроекта отмечается, что в случае его принятия закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Предусматривается установить, что со дня вступления в силу данного закона: ОАСК прекращает осуществление правосудия, а до начала работы КГОАС дела, подсудные ОАСК, территориальная юрисдикция которого распространяется на город Киев, рассматриваются и решаются Киевским окружным административным судом.

Читайте такжеСудьи КСУ не смогли провести заседание по увольнению Тупицкого и Касминина

Также ОАСК должен безотлагательно, в течение десяти рабочих дней, передать судебные дела, которые находятся на его рассмотрении, в КГОАС.

Согласно документу, со дня начала работы Киевского городского окружного административного суда ОАСК безотлагательно передает подсудные ему дела в КГОАС.

Ликвидация ОАСК: что известно

13 апреля президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект "О ликвидации Окружного административного суда города Киева".

Председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк заявил, что президент якобы поддался на "манипуляции отдельных активистов", внеся в парламент законопроект о ликвидации суда.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк