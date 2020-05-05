Кулеба предложил соорудить в Берлине монумент украинцам, которые погибли за мир во Второй мировой войне

По его словам, такой монумент был бы достойным чествованием их памяти.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в разговоре со своим немецким коллегой Гайко Маасом поднял вопрос сооружения в Берлине монумента украинцам, погибшим во Второй мировой войне.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

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"В контексте 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе, которую вскоре будет отмечать мир, Дмитрий Кулеба поднял вопрос сооружения в Берлине монумента украинцам, погибшим во Второй мировой войне. По его словам, такой монумент был бы достойным чествованием их памяти", - заявили в ведомстве.

Министры обсудили дальнейшие шаги, которые необходимо осуществить для воплощения решений саммита лидеров в Париже и подготовки к саммиту в Берлине.

Как сообщал ранее УНИАН, Кулеба заявил, что очень хотел бы, чтобы разговоры министров иностранных дел в «нормандском формате» стали регулярными, «чтобы они не происходили, как Пасха, раз в год в трех версиях разных календарей, но чтобы мы имели регулярный контакт».