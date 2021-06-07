Министр заявил, что Украина не позволит обижать свои национальные символы.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на резонанс, вызванный дизайном новой формы сборной Украины по футболу.

В своем Twitter он отметил, что новая форма ему очень нравится.

«Всем, кто начал на нее шипеть, потому что режут глаз международно признанные границы или официальное приветствие нашего государства, могу сказать одно: мы не позволим обижать наши национальные символы. Слава Украине!», - говорится в посте министра.

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Автор: Дмитрий Захаров