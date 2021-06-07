В МИД оценили новую форму сборной Украины по футболу / фото facebook.com/andriy.pavelko
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на резонанс, вызванный дизайном новой формы сборной Украины по футболу.
В своем Twitter он отметил, что новая форма ему очень нравится.
«Всем, кто начал на нее шипеть, потому что режут глаз международно признанные границы или официальное приветствие нашего государства, могу сказать одно: мы не позволим обижать наши национальные символы. Слава Украине!», - говорится в посте министра.
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Форма Украины на Евро-2020
- 6 июня стало известно, в какой форме сборная Украины будет выступать на Евро-2020, старт которого намечен на 11 июня. Форма будет представлена в трех цветах: желтом, синем и белом.
- Особенностью является то, что на нее нанесен контур карты Украины. Сзади под воротником нанесена надпись "Слава Украине!", а на внутренней стороне - "Героям слава!".
- Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев уже призвал УЕФА запретить сборной Украины выступать на Евро-2020 в новой форме с Крымом. А экс-боксер Николай Валуев заявил: "Это попытка политизировать спорт, это некрасиво". Также появилась реакция российского МИДа.
- Однако УЕФА утвердил новую форму украинской сборной для выступления на Евро-2020.
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