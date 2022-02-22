Министр приветствовал сложное решение немецких властей.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал остановку Германией процесса сертификации российского газопровода "Северный поток-2" правильным шагом.

Об этом министр написал в Твиттере. Он приветствовал такое решение Германии.

"Приветствую решение ФРГ остановить сертификацию Северного потока 2. В нынешних условиях это правильный шаг с моральной, политической и практической точки зрения. Настоящее лидерство предполагает сложные решения в трудные времена. Шаг Германии это доказывает", - написал Кулеба.

Как сообщал УНИАН, сегодня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия останавливает процесс сертификации газопровода "Северный поток-2".

В Берлине Шольц заявил, что правительство принимает эти меры в ответ на действия России в Украине. По его словам, проект не может быть запущен сейчас в связи с этими кризисными обстоятельствами.

Напомним, что Германия всегда была на стороне реализации этого российского энергетического проекта.

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