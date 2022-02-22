Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал остановку Германией процесса сертификации российского газопровода "Северный поток-2" правильным шагом.
Об этом министр написал в Твиттере. Он приветствовал такое решение Германии.
"Приветствую решение ФРГ остановить сертификацию Северного потока 2. В нынешних условиях это правильный шаг с моральной, политической и практической точки зрения. Настоящее лидерство предполагает сложные решения в трудные времена. Шаг Германии это доказывает", - написал Кулеба.
Как сообщал УНИАН, сегодня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия останавливает процесс сертификации газопровода "Северный поток-2".
В Берлине Шольц заявил, что правительство принимает эти меры в ответ на действия России в Украине. По его словам, проект не может быть запущен сейчас в связи с этими кризисными обстоятельствами.
Напомним, что Германия всегда была на стороне реализации этого российского энергетического проекта.