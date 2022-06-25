По словам главы МИД, Москве не безразлично то, что Украина движется в Европу, и она "охотно хотела бы остановить этот процесс", но этой возможности у нее нет.

Несмотря на наигранное равнодушие, руководство России очень недовольно получением Украиной статуса кандидата в члены Европейского союза.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулебазаявил в эфире национального телемарафона.

Он отметил, что российские пропагандисты годами пытались убедить Украину, что она не нужна Европе, поэтому должна развернуться в сторону России.

"Их вялость в реакциях является наигранной. Москву бесит тот факт, что Украина будет членом Европейского Союза. Вспомните, 30 лет нас кормили российским нарративом о том, что Украина никому не нужна, никто ее не ждет в Европе, что мы должны об этом забыть и развернуться к России. И вот 30 лет этой работы – просто в помойку. Потому что Украина идет в Европейский Союз и это подтверждено теперь, наконец, и со стороны самого Европейского Союза", – сказал Кулеба.

Он добавил, что Москве не безразлично и она "охотно хотела бы остановить этот процесс", но этой возможности у нее нет.

"Те заявления Лаврова - это проявление раздражения. Но всегда, когда есть страна, которая становится агрессором, против нее формируется коалиция, которая хочет поставить ее на место. Поэтому здесь нет никакой проблемы в том, что здесь формируется коалиция. Но коалиция эта - против государства, которое является агрессором и преступником", - сказал глава МИД Украины.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз отличился скандальным и неаргументированным заявлением относительно НАТО и Европейского Союза.

В этот раз он обвинил военный и политический блоки в подготовке к войне с РФ.

Статус кандидата в ЕС

Как сообщал УНИАН, 28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала Европейскому совету предоставить Украине европейскую перспективу и статус кандидата на вступление в Евросоюз.

В четверг, 23 июня, Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на членство в Европейском Союзе. Этот статус получила и Молдова.

Тем временем в Кабмине объяснили, что дает статус кандидата в ЕС для Украины. В частности, он официально запускает процесс приобретения Украиной членства в Евросоюзе, открывает для Украины участие в программах и инициативах Евросоюза. Также он положит начало условиям для приближения уровня жизни, благосостояния и правовой защиты украинцев, как в других странах ЕС, и прочее.

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