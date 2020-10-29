Политолог Владимир Фесенко считает, что решение Конституционного суда является «контрреволюцией» против всей антикоррупционной системы и европейской интеграции Украины.

Политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко назвал решение Конституционного суда Украины относительно электронного декларирования "контрреволюцией", которая создает большие риски для функционирования безвизового режима со странами Шенгенской зоны и лично для президента Владимира Зеленского.

Об этом Фесенко сказал в комментарии корреспонденту УНИАН.

Политолог отметил, что Украине следует ожидать больших рисков в связи с решением Конституционного суда об отмене статьи 366-1 Уголовного кодекса, которой предусмотрена ответственность чиновников за недостоверное декларирование своих доходов.

"Главные риски пока потенциальные, но уже серьезные, в отличие от того, что было по решению относительно НАБУ. Сейчас риски гораздо более серьезные. Во-первых, я сразу скажу, моя субъективная точка зрения, но то, что произошло - это контрреволюция. контрреволюция и против всей антикоррупционной системы, и одновременно против европейской интеграции Украины", - заявил Фесенко.

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При этом он отметил, что существует риск приостановления Евросоюзом предоставления Украине финансовой помощи, но "это не катастрофа".

"Хотя очень проблемно будет, а вот для безвиза риски велики", - добавил Фесенко.

Также политолог подчеркнул, что решение Конституционного суда относительно электронного декларирования станет вызовом для Зеленского.

"Есть еще одна проблема - это потенциальный вызов для президента Зеленского. Следующей жертвой будет он сам. Он это должен понимать. Следующей жертвой, не сразу, через некоторое время, но будет он сам. Более того, это решение означает, что юридическая власть в стране переходит в Конституционный суд и к тем "кукловодам", которые за Конституционным судом", - подчеркнул Фесенко.

По его словам, это тоже проблема - и правовая, и политическая.

"На мой субъективный взгляд - Конституционный суд превысил свои полномочия", - сказал эксперт.

Что известно о скандальном решении КСУ

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа в государственные реестры, необходимые для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

28 октября из-за решения КС Нацагентство по предупреждению коррупции закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные в злоупотреблениях чиновники уйдут от ответственности.

28 октября в ЕС напомнили, что предоставление финансовой помощи Украине связано с независимыми, эффективными и свободными от политического давления антикоррупционными органами.

Также в СМИ появилась информация, что из-за решения Конституционного суда в Евросоюзе могут запустить механизм приостановления безвизового режима с Украиной. В частности медиа сообщали о соответствующем письме представителя Украины при ЕС Николая Точицкого вице-премьер-министру по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольге Стефанишин. В пресс-службе Точицкого отказались предоставить УНИАН копию этого письма.

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Автор: Виталий Саенко