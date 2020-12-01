Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что Украина ожидает от Европейского Союза введения должности специального представителя ЕС по вопросам Крыма.
Читайте такжеУкраина пригласила Кипр присоединиться к Крымской платформеОб этом Кулеба сказал в интервью турецкому агентству "Анадолу".
"Мы хотели бы видеть, чтобы была введена должность специального представителя ЕС по Крыму", - отметил Кулеба.
При этом министр убежден, что в конце концов Россия покинет Крым. "Я абсолютно убежден, что Россия в конце концов уйдет из Крыма, Украина восстановит свой суверенитет, крымские татары вернутся на остров и будут наслаждаться жизнью на своей родной земле", - сказал Кулеба.
Руководитель МИД добавил, что администрация президента США Дональда Трампа сделала много для полуострова, и в частности, была принята Крымская декларация госсекретаря Майка Помпео в 2018 году.
"Но в то же время избранный президент Джо Байден знает историю Украины и ее борьбу против российской агрессии с тех пор, как он был вице-президентом во времена бывшего президента Барака Обамы", - сказал Кулеба.
"Он (Байден) будет очень жестким по отношению к России, когда дело будет касаться ее агрессии против Украины. И у нас будет ориентированный на результат диалог с администрацией по этому вопросу. Кстати, президент Байден будет первым американским президентом в истории, который не должен будет изучать украинское досье после избрания, поскольку он уже знает это досье очень хорошо", - добавил Кулеба.
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