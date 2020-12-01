Руководитель МИД выражает убеждение, что Украине удастся восстановить свой суверенитет над полуостровом.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что Украина ожидает от Европейского Союза введения должности специального представителя ЕС по вопросам Крыма.

Читайте такжеУкраина пригласила Кипр присоединиться к Крымской платформеОб этом Кулеба сказал в интервью турецкому агентству "Анадолу".

"Мы хотели бы видеть, чтобы была введена должность специального представителя ЕС по Крыму", - отметил Кулеба.

При этом министр убежден, что в конце концов Россия покинет Крым. "Я абсолютно убежден, что Россия в конце концов уйдет из Крыма, Украина восстановит свой суверенитет, крымские татары вернутся на остров и будут наслаждаться жизнью на своей родной земле", - сказал Кулеба.

Руководитель МИД добавил, что администрация президента США Дональда Трампа сделала много для полуострова, и в частности, была принята Крымская декларация госсекретаря Майка Помпео в 2018 году.

"Но в то же время избранный президент Джо Байден знает историю Украины и ее борьбу против российской агрессии с тех пор, как он был вице-президентом во времена бывшего президента Барака Обамы", - сказал Кулеба.

"Он (Байден) будет очень жестким по отношению к России, когда дело будет касаться ее агрессии против Украины. И у нас будет ориентированный на результат диалог с администрацией по этому вопросу. Кстати, президент Байден будет первым американским президентом в истории, который не должен будет изучать украинское досье после избрания, поскольку он уже знает это досье очень хорошо", - добавил Кулеба.

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Автор: Виталий Саенко