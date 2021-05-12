Главнокомандующий заявляет, что ВСУ готовы к адекватному ответу в случае эскалации конфликта в районе проведения ООС и осложнения военно-политической обстановки вокруг Украины.

Главнокомандующий ВСУ, генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ наращивает свой военный потенциал, проводит кампании по дискредитации Украины и ВСУ с целью оправдания возможности широкомасштабной военной агрессии против нашей страны.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время Всеукраинского форума «Украина 30. Безопасность страны» в Киеве.

«Мы активизировали военный диалог с НАТО на стратегическом уровне и углубили сотрудничество в Черноморском регионе. В то же время евроатлантические стремления Украины воспринимаются Россией как вызов их национальным интересам», - отметил Хомчак.

По его словам, РФ наращивает свой военный потенциал, а также насыщает информационное пространство для осуществления провокаций с последующим обвинением Украины.

«В условиях объективного преимущества противника ВСУ готовы к адекватному ответу как в случае эскалации конфликта в районе проведения операции Объединенных сил, так и в случае осложнения военно-политической и военно-стратегической обстановки вокруг Украины», - отметил главнокомандующий ВСУ.

Ситуация в Черном море

С 24 апреля Россия закрыла для иностранных военных кораблей и государственных судов доступ к трем районам Черного моря у берегов оккупированного Крыма. Эти ограничения будут действовать до 31 октября.

10 мая флагман Морской охраны Украины "Григорий Куропятников" и корабль Береговой охраны США Hamilton течение двух дней проводили совместные учения в Черном море.

В Госпогранслужбе Украины заявили, что отработка сложных элементов маневрирования, уклонение от воздушной атаки и организация противодиверсионной обороны корабля - все элементы учений традиционно проходили под наблюдением кораблей РФ.

В ГПСУ подчеркнули, что пограничные корабли и корабли Черноморского флота РФ "не просто наблюдали, а создавали дополнительные осложнения для маневров - объявляли внезапное закрытие районов для плавания, создавали навигационную опасность и традиционно оставляли без ответов запросы о соблюдении международных норм безопасной навигации".

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Автор: Константин Гончаров