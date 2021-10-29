Главу украинской делегации в ТКГ до конца года заменит его заместитель Александр Мережко.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук сейчас проходит курс реабилитации после перенесенной операции на сердце за пределами страны.

Об этом сообщил на телеканале "Украина 24" спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

"Леонид Макарович (Кравчук) перенес очень сложную операцию на сердце, она была удачной. Период реабилитации, как говорят близкие его, очень долгий, потому что человеку 86 лет. Эта операция на сердце имела изрядную вероятность оказаться не очень удачной, как они говорят. Он сейчас в Германии проходит реабилитацию. Она (реабилитация) удачная, но медленная очень", - сказал Арестович.

По его словам, Кравчука в работе ТКГ до конца года заменит заместитель главы делегации Александр Мережко.

Кравчуку сделали операцию на сердце: подробности

Читайте такжеКравчук вышел из комы и находится в реанимации – СМИВ июне первому президенту Украины, главе украинской делегации в ТКГ 87-летнему Леониду Кравчуку сделали операцию на сердце. После того он длительное время находился в реанимации и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

В последнее время в СМИ начали говорить о том, что Кравчука, возможно, заменят в составе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

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Автор: Тамара Отовская