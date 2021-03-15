Также переболели уже более 300 работников Аппарата Верховной Рады.

В парламенте переболели или болеют COVID-19 более 170 народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил во время брифинга.

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Говоря о распространении в стране коронавируса и инициативах, касающихся введения локдауна, спикер высказал мнение, что эпидемическая ситуация ухудшается.

«Я даже смотрю по количеству заболевших народных депутатов - оно также увеличивается. Потому что они работают в регионах, они работают с избирателями... На сегодняшний день переболели или болеет в Верховной Раде 171 народный депутат Украины и более 300 человек переболели в Аппарате», - сказал Разумков.

Он напомнил, что парламент "ни разу не уходил на локдаун".

"Мы не закрывались, мы продолжали работать... Все время парламент выполнял свои функции, будет выполнять и в дальнейшем", - подытожил председатель ВР.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 марта, заместитель председателя фракции "Слуга народа Елена Шуляк заявила, что заболела COVID-19. Шуляк сообщила, что у нее высокая температура тела и пневмония, но она продолжает дистанционно работать.

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Автор: Татьяна Поляковская