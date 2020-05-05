Кулеба назвал ЕС надежным партнером за принятие послами предложения 1,2 миллиарда евро помощи

Руководитель МИД надеется на одобрение этого решения Европарламентом и Советом ЕС.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал Европейский Союз надежным партнером за принятие постоянными представителями стран-членов ЕС предложения Европейской комиссии предоставить Украине 1,2 млрд евро помощи в виде займа на фоне пандемии коронавируса.

Об этом Кулеба сообщил в микроблоге Twitter.

Читайте такжеКулеба предложил соорудить в Берлине монумент погибшим за мир во Второй мировой войне украинцам

«Послы государств-членов ЕС одобрили предоставление Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи, предложенных Еврокомиссией. Этот ресурс обеспечит экономическую стабильность нашего государства. ЕС в очередной раз доказал: он наш надежный друг и партнер. Надеемся на одобрение Европарламентом и Советом ЕС», - заявил министр.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 мая, послы 28 стран-членов Европейского Союза одобрили предложение Еврокомиссии о выделении Украине 1,2 млрд евро займа для преодоления последствий пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Также это решение должны одобрить Европейский парламент и Совет ЕС перед тем, как оно вступит в силу. Эти средства будут доступны в течение 12 месяцев и будут выделены двумя траншами. Максимальный срок погашения кредитов составит 15 лет.

Также эта помощь станет возможной в случае подписания меморандума о взаимопонимании, который должен быть согласован каждой страной-партнером и Еврокомиссией.