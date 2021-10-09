Арахамия рассказал, что были заявления Разумкова о намерении делать отдельную политическую карьеру.

Давид Арахамия и Дмитрий Разумков обвинили друг друга в обнародовании разногласий в "Слуге народа".

Как сообщает кореспондент УНИАН, глава фракции "Слуга народу" Давид Арахамия в эфире "Свобода слова Савика Шустера" обвинил экс-главу ВРУ Дмитрия Разумкова, что тот первый вынес" на публику наши внутренние разногласия" и это было неправильно.

"Со временем по разным причинам, я сейчас даже не хочу копатся в грязном белье, условно говоря, семейном, мы приняли решение как монокоалиция, что нужно заменить Разумкова на посту главы парламента", - сказал он.

По его словам, последний точкой стала позиция Разумкова по законопроекту об олигархах.

Арахамия также заявил, что были заявления Разумкова, что он якобы будет делать отдельную политическую карьеру.

В ответ Разумков обвинил Арахамию в том, что тот первый на брифинге заявил, что будто бы глава ВРУ вместе с омбудсменом Людмилой Денисовой "подыгривают олигархам". Также Разумков заявил, что он обещал однопартийцам, что пока он на посту главы ВРУ, то никакой политической деятельностью заниматся не будет и этого придерживался.

"Я сдержал свое слово", - подчеркнул Разумков.

Разумков заявил, что снятие его с поста главы ВРУ показало, что речь не идет о внутреннем конфликте в фракции, постолько только 215 нардепов фракции проголосовали за его отставку и если бы не другие фракции, то 226 голосов бы не было.

Также Разумков подловил Арахамию на том, что тот не знает сколько нардепов в фракции "Слуга народа". Тот ответил: "242 или 243"( на сайте парламента сказано, что 244 - УНИАН). Разумков посмеялся: "Класный ответ главы фракции, который не знает сколько у него людей".

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Отставка Разумкова

Сегодня, 7 октября, 284 народных депутата поддержали решение об отставке Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

Из фракции "Слуга народа" за такое решение проголосовали 215 депутатов, из группы "Доверие" - 18, из группы "Партия "За будущее" - 19, из фракции "Батькивщина" - 20, из фракции "Голос" - 6 и 6 внефракционных.

Не голосовали в полном составе фракции "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа - "За жизнь".

На брифинге после голосования Разумков, учитывая результаты, выразил мнение, что между "Слугой народа" и "Батькивщиной" возникла "новая коалиция".

Автор: Надя Пришляк