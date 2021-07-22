Зеленский посетит США на фоне подписанного между Байденом и Меркель соглашения о запуске "Северного потока-2".

Конгрессмены обратились к Администрации президента США Джо Байдена с призывом изменить дату визита украинского главы Владимира Зеленского в Вашингтон.

Об этом сообщает Голос Америки.

С 7 августа по 20 сентября Конгресс будет на каникулах, что затрудняет планирование встреч с конгрессменами и сенаторами.

"Мне не нравится такое время вообще. Мы отправили письма президенту (Джо Байдену), призывая, чтобы эту дату изменили - для того, чтобы члены Конгресса были здесь в Вашингтоне в одно время. Надеюсь, президент рассмотрит это. Я знаю, что он очень занят - это первый год его администрации. Но изменить дату не так сложно - и позволить нам провести надлежащий диалог с украинским президентом", – рассказала сопредседатель Группы поддержки Украины в Конгрессе, конгрессвумен Марси Каптур.

Читайте такжеУкраина инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2"Также выбранную Белым домом дату визита Зеленского раскритиковал сенатор Тед Круз.

"Президент Зеленский не сможет привлечь членов Конгресса, которые на двухпартийной основе противостоят капитуляции Байдена перед Путиным относительно Северного потока-2. Наверное, просто совпадение", – написал Круз в Twitter.

Накануне Белый дом пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить США 30 августа.

У Байдена подчеркнули, что визит главы Украинского государства подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитету и территориальной целостности Украины на фоне продолжающейся агрессии России на Донбассе и в оккупированном Крыму.

Зеленский в ответ на приглашение Белого дома заявил, что ожидает содержательную и плодотворную встречу с Байденом.

7 июня во время телефонного разговора с Зеленским Байден пригласил украинского президента в Вашингтон. Через несколько дней глава МИД Дмитрий Кулеба уточнил, что визит готовится в конце июля.

В Белом доме тогда не могли назвать точную дату, когда Зеленский может встретиться с Байденом. Потом в СМИ появилась информация, что визит перенесли на август.

Зеленский посетит США на фоне подписанного между Байденом и Меркель соглашения о запуске российского газопровода "Северный поток-2" и споров в Конгрессе из-за недовольства республиканцами действиями главного демократа страны.

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Автор: Яна Ставская