Три дня назад в Белом доме не смогли назвать точную дату встречи Зеленского и Байдена.

Вашингтон предлагает перенести встречу американского президента Джо Байдена и украинского главы Владимира Зеленского на август вместо июля.

Об этом сообщает Зеркало недели со ссылкой на информированные источники.

При этом речь идет о встрече накануне 30-й годовщины Дня Независимости Украины, отмечает издание.

Читайте также"Им не удалось прийти к общей позиции": в ОП прокомментировали встречу Байдена и МеркельВ то же время три дня назад на брифинге чиновник Белого дома не подтвердил, что встреча Зеленского и Байдена планируется именно в июле.

"Когда президент разговаривал с президентом Зеленским (речь идет о телефонном звонке накануне женевского саммита с Путиным – ред.), он пригласил его посетить Вашингтон этим летом. Мы не уточняли, в каком месяце это произойдет. Мы все еще ждем на визит президента Зеленского в Белый дом этим летом, но пока не можем объявить дату", – ответил он на брифинге 15 июля.

Ранее СМИ писали, что встречу Байдена и Зеленского отсрочили якобы из-за смены руководства "Нафтогаза".

Накануне встречи с Путиным Джо Байден позвонил Владимиру Зеленскому. Среди затронутых тем стороны обсудили и возможный визит украинского главы в США.

12 июля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уточнил, что Зеленский посетит Вашингтон для встречи с Байденом в конце июля.

На предстоящей встрече Зеленский планирует поднять вопрос предоставление Украине ПДЧ в НАТО, поддержку экономики и ситуацию на Донбассе.

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Автор: Яна Ставская