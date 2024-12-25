Макеев останется в Берлине до февраля.

Президент Украины Владимир Зеленский сменил посла Украины в Германии, сообщает BILD со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По данным источников издания, Зеленский уволил Алексея Макеева, который занимал эту должность с сентября 2022 года. Его преемником станет нынешний посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

Как отмечает BILD, официально причина замены Макеева — регулярная ротация дипломатов. Однако как отмечают в дипломатических кругах, на это решение могла повлиять "систематическая и публичная" критика Макеева со стороны его предшественника Андрея Мельника. Экс-посол Украины в Германии упрекал Макеева в недостаточной активности и призывал прилагать больше усилий в работе.

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По данным BILD, Макеев останется в Берлине до февраля. За время его пребывания на посту посла Германия поставила Украине 121 боевой танк и 140 БМП, а также множество другого оружия.

Послы Украины в Германии - что известно

В июле 2022 года президент Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла Украины в Германии. Мельник возглавлял дипломатическое представительство Украины в Германии 8 лет, тогда как послы обычно возвращаются из страны через четыре, самое большее шесть лет. На посту он запомнился, в частности, громкой критикой властей Германии.

Мельник также неоднократно публично критиковал своего преемника Алексея Макеева. Он в частности, обвинял Макеева в наглости и призвал прислушиваться к критике из Киева. Он также косвенно обвинил его в ненадлежащем выполнении работы и замедлении помощи из Германии.

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