Допустимо перемещаться только автомобильным транспортом.

После авиакатастрофы в Броварах, в которой погибло руководство Министерства внутренних дел Украины, была полностью пересмотрена система безопасности МВД.

Об этом в эфире информационного телемарафона рассказал исполняющий обязанности министра внутренних дел Игорь Клименко. По его словам, сейчас специалисты проверяют все вертолеты, которые были в системе Министерства внутренних дел.

"Система безопасности полностью пересмотрена. Вертолеты того класса (225 компании Airbus), который упал в Броварах, сейчас все находятся на аэродромах, работают соответствующие специалисты", - рассказал Клименко.

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Он добавил, что проверка может занять несколько месяцев - они вместе с иностранными специалистами должны установить, являются ли безопасными эти вертолеты. До установления всех причин катастрофы всем руководителям запрещено перемещаться на вертолетах.

Трагедия в Броварах

Как сообщал УНИАН, 18 января в Броварах прогремел взрыв, вблизи здания детского сада начался пожар.

Позже выяснилось, что в городе разбился вертолет Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. На борту находилось руководство Министерства внутренних дел Украины. В частности, погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

В результате авиакатастрофы погибли 14 человек, из них 1 ребенок. Ранения получили 25 человек, в том числе 11 детей.

Сообщалось, что правоохранители расследуют несколько версий среди них: нарушения правил полета, техническая неисправность и умышленные действия по уничтожению вертолета.

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