По мнению Сергея Быкова, попытка привлечь внимание избирателей и поднять градус на теме национальных меньшинств - прямое продолжение заветов Гейдриха и Геринга.

Городской голова города Ривне Александр Третьяк пригрозил "запаковать" всех цыган в автобус и вывезти из города. Такие высказывания чиновника, представляющего партию "Европейская солидарность", напоминают печально известное нацистское "окончательное решение вопроса", комментирует в Facebook глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков.

Политолог процитировал слова мэра, сказанные журналистам:

"Я очень сдерживаюсь в эмоциях. Но, глядя на эту ситуацию с ромской национальностью у меня не хватает слов и толерантности к тому, что они творят в городе. Буквально на днях должен был провести заседание рабочей группы с правоохранительными органами, чтобы решить этот вопрос, чтобы (лица) ромской национальности не вели себя так нагло. Правоохранители должны следить за этим и муниципальная стража, которую мы вот-вот запускаем».

По мнению Быкова, попытка привлечь внимание избирателей и поднять градус на теме национальных меньшинств - прямое продолжение заветов Гейдриха и Геринга.

«Очень рекомендую Александру не сдерживать себя и перечитать материалы Гаагского трибунала по геноциду в Руанде и изучить историю Радио тысячи холмов. Там тоже использовали радио, чтобы натравить хуту против тутси. Закончилось все виселицами, геноцидом и Гаагским трибуналом», - добавил он.

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Автор: Григорий Бондарь