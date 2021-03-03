Какой бы ни была причина запуска сенсорной системы для голосования в Верховной Раде, это все равно маленькая победа для страны.

Украина одержала маленькую, но важную победу в битве против политической коррупции, запустив новую систему голосования в Верховной Раде. Эта система должна покончить с распространенной практикой голосования депутатов вместо своих отсутствующих коллег.

Об этом в своей статье пишет эксперт Atlantic Council Питер Дикинсон. Украинские депутаты заполнили социальные сети фотографиями и видео после презентации новой системы, которая теперь оснащена дополнительным сенсором. Чтобы высказаться по законопроекту, депутат должен одной рукой нажать сенсор, а другой - одну из кнопок для голосования. Более того, поддерживать работу сенсора необходимо на протяжении всего времени голосования. Таким образом, депутаты теряют возможность проголосовать за соседей.

Читайте такжеВ Раде ввели "сенсорную кнопку" и установили дополнительные камеры для борьбы с "кнопкодавством"Автор замечает, что украинский парламент отравлен многократным голосованием уже очень давно. В Украине это явление называют "кнопкодавством". Депутаты используют парламентские карточки отсутствующих коллег, чтобы зарегистрировать их голоса. Эта практика была удобна для партий всего политического спектра, позволяя им собирать нужное количество голосов и формировать большинство на фоне меняющихся политических союзов.

Такое поведение противоречит парламентским правилам. Но власть демонстрировала бессилие в борьбе с ней. За многие годы сцены голосования депутатов вместо своих отсутствующих коллег стали символом прочной, но часто нефункциональной демократии Украины.

"Если депутаты в стране регулярно нарушают закон, когда принимают новые законы, тогда совсем не удивительно, что коррупция продолжает процветать в других сферах жизни общества", - говорится в статье.

Введение сенсоров - это последняя из целого ряда попыток запретить "кнопкодавство". Первые усилия были предприняты еще в 2008 году, когда спикер Верховной Рады Арсений Яценюк предложил установить сенсорную систему. Но тогда формат оказался технически несовершенным и уязвимым. Когда проблемы устранили, инициатива стала жертвой ряда тактик блокировки, юридических вызовов и других надуманных препятствий.

"Кнопкодавство" снова появилось на повестке дня сразу после Революции Достоинства в 2014 году. На послереволюционном политическом ландшафте Украины доминировали требования реформ. Поэтому звучали призывы решительно покончить с многократным голосованием. Был проведен тендер на установление новой системы голосования, но финансирование так и не было выделено.

Читайте такжеВ Украине впервые сообщили о подозрении нардепу за "кнопкодавство" в РадеПосле победы Владимира Зеленского на президентских и парламентских выборах в 2019 году "кнопкодавство" вновь оказалось в центре внимания. В декабре того года партия президента "Слуга Народа" приняла закон об уголовной ответственности за голосование от имени других депутатов. Однако, шквал судебных преследований за нарушения не начался. И фактическая ситуация не изменилась. О первой попытке наказать депутата за "кнопкодавство" объявила Генпрокурор Ирина Венедиктова лишь несколько недель назад, 12 февраля.

После лет задержек, оправданий и фальш-стартов почему парламент наконец ввел, казалось бы, эффективное решение проблемы "кнопкодавства"? По мнению автора, одним из катализаторов мог стать недавний скандал, который начался после голосование за назначение Сергея Шкарлета на должность министра образования Украины.

"Сенсорная система голосования, запущенная 2 марта, не нова. Наоборот, она использует ту же технологию, которая впервые была установлена в украинском парламенте в 2008 году, но так и осталась не активированной. Изменилась лишь политическая воля наконец разобраться с "кнопкодавством". Это может быть признаком изменения баланса сил в парламенте", - говорится в статье.

Читайте такжеЖурналисты поймали двух депутатов за очень странным поведением в Раде (видео)Существуют предположения, что решение запустить сенсоры в Верховной Раде отражает все большие политические амбиции спикера парламента Дмитрия Разумкова. Он наиболее прямо ответственен за инициативу. Автор замечает, что сообщений о президентских амбициях Разумкова становится все больше. Имидж того, кто покончил с "кнопкодавством", может усилить его популярность среди избирателей как реформатора и политика, способного добиваться результатов.

"Независимо от политических мотивов, которые стоят за шагом, сделанным на этой неделе, это четкая победа для украинской демократии. Годами "кнопкодавство" выставляло на посмешище украинскую демократию и подрывало авторитет парламента", - пишет автор.

Он добавляет, что защищенное сенсорами голосование - не панацея. Но это шаг в правильном направлении, который отражает более широкое применение парламентских традиций в Украине.

Борьба с кнопкодавством в Раде

Председатель ВР Дмитрий Разумков поручил до 15 января разработать изменения в законодательство по усилению ответственности за неперсональное голосование. По его словам, все фракции обратились к нему с предложением установить в сессионном зале дополнительные камеры, которые фиксировали бы возможное неперсональное голосование.

Кроме того, Разумков предложил вернуться к тому размещению депутатских фракций и групп, которое было во время распределения мест между ними в начале работы нынешнего созыва парламента, а все остальные места отключить от системы "Рада".

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Перевод: Лесь Дымань