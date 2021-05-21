Виктор Медведчук заявил, что интеграция Донбасса в Украину зависит от переговоров Зеленского и Путина.

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук советует президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться с президентом России Владимиром Путиным и с главарями террористических группировок так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам после завершения заседания Киевского апелляционного суда.

"Главное - это мир на Донбассе. И все сегодня хорошо понимают, особенно это хорошо осознавал пятый президент Украины Петр Порошенко, когда сказал, что ключ от мира на Донбассе - в Кремле. И я с этим был согласен тогда, и согласен теперь. И мне бы очень хотелось, чтобы Зеленский осознал, что очень нужна его встреча с Путиным, очень нужны договоренности, очень необходимо выполнять Минские договоренности, нужен прямой диалог с неконтролируемыми территориями. Потому что люди, которые там живут, - граждане Украины", - сказал Медведчук.

Он также добавил, что интеграция Донбасса в Украину зависит от переговоров Зеленского и Путина.

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Дело Медведчука: что известно

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении депутатам от «ОПЗЖ» Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму. Им объявлено подозрение по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (о секретном военном подразделении ВСУ); ведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием «Проминь».

12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса - государственная измена и нарушение законов и обычаев войны. Козак находится за пределами Украины.

13 мая суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета и другими процессуальными обязанностями.

15 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов оценил вероятность обмена Медведчука на украинских граждан, находящихся в российских тюрьмах. «Решение об обмене принимает президент Украины. Я думаю, если будет такая возможность, - мы охотно это сделаем», - отметил он.

Прокуроры и адвокаты обжаловали избранную Медведчуку меру пресечения. Прокуроры настаивают на применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 млн 930 грн.

Сегодня, 21 мая, Киевский апелляционный суд оставил Медведчука под круглосуточным домашним арестом.

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Автор: Дмитрий Хилюк