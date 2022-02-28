В Киеве с 28 февраля 2022 года общественный транспорт, торговые сети, магазины и аптеки будут заканчивать работу не позднее 19:00, а начинать – не раньше 08:00.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.
Подземные станции метро будут работать как укрытие круглосуточно.
В КГГА напомнили, что с 28 февраля комендантский час в Киеве - с 20:00 до 07:00.
"Подчеркиваем, что в комендантский час строго запрещено передвигаться по городу. Во время комендантского часа выйти из дома можно только в случае объявления воздушной тревоги, чтобы проследовать в ближайшее укрытие. Гражданские лица, которые будут находиться на улице в период комендантского часа без спецпропуска, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп противника", - в очередной раз напоминают жителям города.
С 28 февраля передвигаться по городу в комендантский час могут исключительно те, кто имеет спецпропуски нового образца военного коменданта города Киева.
Пропуска выдаются только для транспорта. Передвигаться пешком в комендантский час – строго запрещено.
Война против Украины:
Напомним, 24 февраля Российская Федерация вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты захватывают не только военные части, аэропорты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.
27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.