Подземные станции метро будут работать как укрытие круглосуточно.

В Киеве с 28 февраля 2022 года общественный транспорт, торговые сети, магазины и аптеки будут заканчивать работу не позднее 19:00, а начинать – не раньше 08:00.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Подземные станции метро будут работать как укрытие круглосуточно.

В КГГА напомнили, что с 28 февраля комендантский час в Киеве - с 20:00 до 07:00.

"Подчеркиваем, что в комендантский час строго запрещено передвигаться по городу. Во время комендантского часа выйти из дома можно только в случае объявления воздушной тревоги, чтобы проследовать в ближайшее укрытие. Гражданские лица, которые будут находиться на улице в период комендантского часа без спецпропуска, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп противника", - в очередной раз напоминают жителям города.

С 28 февраля передвигаться по городу в комендантский час могут исключительно те, кто имеет спецпропуски нового образца военного коменданта города Киева.

Пропуска выдаются только для транспорта. Передвигаться пешком в комендантский час – строго запрещено.

Война против Украины:

Напомним, 24 февраля Российская Федерация вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты захватывают не только военные части, аэропорты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.