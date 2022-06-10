Франция может объявить о поставках в Украину дополнительного вооружения в ближайшие недели. Речь идет о самоходных гаубицах Caesar.
Как сообщает телеканал Europe 1, президент Эмманюэль Макрон может согласовать поставку еще 6 гаубиц, столько же Украина получила ранее.
"Эммануэль Макрон может объявить о новой поставке еще 6 артиллерийских орудий во время поездки, которую он может совершить через несколько недель. Эти пушки следует снова снять со складов армии, у которой останется всего 64 единиц этого оружия", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению на сайте Елисейского дворца, в ходе телефонного разговора французский президент расспросил президента Украины Владимира Зеленского о последних событиях на фронте, а также о потребностях Украины в военной технике, политической и финансовой поддержке и гуманитарной помощи.
"[Макрон] сказал президенту Зеленскому, что Франция остается мобилизованной для удовлетворения потребностей Украины, включая тяжелое вооружение", - говорится в сообщении.
Президенты договорились поддерживать контакты по заявке Украины на вступление в членство в ЕС.
Как рассказал Зеленский в своем вечернем обращении, Украина продолжает активно работать во всех странах Евросоюза, "чтобы там одинаково воспринималась ситуация относительно кандидатства для нашего государства – и на западе, и на востоке, и на севере, и на юге Европейского Союза".
"Большинство европейцев поддерживают интеграцию Украины. А если европейцы поддерживают, то политики, пока сомневающиеся в некоторых странах, не должны противопоставлять себя людям, обществу и самому ходу европейской истории", - сказал президент.
Как сообщал УНИАН, Франция уже передавала Украине САУ Caesar. ВСУ ранее продемонстрировали, как самоходные гаубицы Caesar бьют российских оккупантов на фронте.
Справка УНИАН. Caesar - это самоходная артиллерийская установка нового поколения. Она позволяет поражать цели противника на расстоянии 20 км и больше линии фронта с высокой точностью. На этом расстоянии обычно находится артиллерия, резервы, пункты управления противника. Их уничтожение снижает наступательный потенциал врага.
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