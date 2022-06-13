По словам Подоляка, Украина будет воевать до поражения РФ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, какие цели стоят перед Украиной в нынешней войне, развязанной Россией.

Об этом идет речь в его интервью белорусскому изданию "Зеркало".

"Президент предложил программу минимум: российские войска отходят к позициям, которые они занимали 23 февраля. После - может начаться мирный переговорный процесс, где мы обсудим все претензии друг к другу. Задача максимум: территориальная целостность в международно признанных границах Украины, проигрыш России и ее трансформация. Иначе она все время будет находиться в пропагандистском угаре, реваншистских настроениях и постоянно стремиться возобновить войну с новой интенсивностью. В этом проблема", - сказал он.

По словам Подоляка, война будет длиться столько, сколько Украине потребуется на доказывание необходимости ухода РФ с наших территорий.

"Это очень сложно и трудно, потому что каждый день доказательства требует жизней крутых ребят. Человек - очень сложная конструкция. Он вкладывает в себя, развивается, учится, открыт, конкурентен. Эти люди создают добавленную стоимость для государства. Наши люди такие. Но они гибнут. Это значит, что мы теряем то, что для Украины крайне важно. Это наш золотой актив. Я бы хотел найти механизм, который уменьшит нашу цену. Мне все равно, сколько платит РФ. Для нас это высокая цена. Но тем не менее, мы будем воевать, пока Россия не проиграет", - заверил он.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что Россия еще в июне может пересечь рубеж в 40 тысяч погибших военных.

По оценкам советника главы ОП Алексея Арестовича, РФ не выиграла еще ни одной войны, в которой на её стороне не принимали участия украинцы.