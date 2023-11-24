Победа ультраправой "Партии свободы" - тревожный сигнал, но есть нюансы.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности прокомментировали результаты досрочных парламентских выборов в Нидерландах, где преимущество получила ультраправая "Партия свободы" (PVV).

Как отмечается, со дня полномасштабного вторжения России в Украину, Нидерланды были нашим надежным партнером и одним из лидеров авиационной коалиции F-16 и главных поставщиков оружия.

В Центре стратегических коммуникаций заявляют, что победа на выборах PVV – "тревожный сигнал", поскольку партия и ее глава Герт Вилдерс призывают к прекращению военной помощи Украине, а также не поддерживают вступление Украины в ЕС и НАТО.

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В то же время, отмечается, что процесс передачи власти в Нидерландах продлится несколько месяцев, пока встанет новосформированное правительство. Так что до этого времени можем рассчитывать на поддержку дружественного к Украине правительства Марка Рютте. Кроме того, в бюджет Нидерландов на следующий год уже заложено 2 млрд евро на военную помощь Украине.

Также отмечается, что победа на выборах не означает, что PVV сформирует новое правительство из единомышленников.

"Ряд партий, которые прошли в парламент, уже заявили, что не войдут в коалицию с PVV. Даже, если PVV сформирует коалицию, она будет вынуждена учитывать позицию других политических сил в парламенте", - отмечает Центр стратегических коммуникаций.

Кроме того, подчеркивают в центре, предвыборная риторика всегда несколько отлична от управленческих решений, которые принимаются во время реального исполнения полномочий.

Помощь Украине от Нидерландов

Как сообщал УНИАН, на днях министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что правительство выделяет дополнительные 2 миллиарда евро на военную помощь для Украины в 2024 году. Глава оборонного ведомства Нидерландов отметила, что эта помощь является сигналом непоколебимой поддержки Киева в войне с Россией.

Эти средства станут частью более широкого пакета помощи, который Нидерланды предоставят Украине в следующем году. Этот пакет также будет включать начальные 102 млн евро на восстановление и гуманитарную помощь, которые будут увеличены в течение года, если это потребуется.

Оллонгрен сообщила, что с учетом этого пакета помощи, общая сумма нидерландской поддержки для Украины во время войны составляет около 7,5 млрд евро.

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