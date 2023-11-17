Общая сумма военной помощи Нидерландов для Украины вырастет до около 7,5 млрд евро.

Правительство Нидерландов выделяет дополнительные 2 миллиарда евро на военную помощь для Украины в 2024 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра обороны Нидерландов Кайсу Оллонгрен.

Глава оборонного ведомства Нидерландов отметила, что эта помощь является сигналом непоколебимой поддержки Киева в войне с Россией.

Эти средства станут частью более широкого пакета помощи, который Нидерланды предоставят Украине в следующем году. Этот пакет также будет включать начальные 102 млн евро на восстановление и гуманитарную помощь, которые будут увеличены в течение года, если это потребуется.

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Оллонгрен сообщила, что с учетом этого пакета помощи, общая сумма нидерландской поддержки для Украины во время войны составляет около 7,5 млрд евро.

"Наиболее важным для меня является то, что мы предоставим дополнительные 2 млрд евро на военную помощь в следующем году", - подчеркнула Оллонгрен.

"Это гарантирует нашу поддержку для Украины и обеспечит последовательность, что является критическим для Украины", - сказала она, ссылаясь на выборы в Нидерландах, которые состоятся 22 ноября и сменят руководящую правительственную коалицию.

Оллонгрен уточнила, что поддержка будет оказана с учетом потребностей Киева и может включать более продвинутые возможности дронов.

Военная помощь от Нидерландов

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил, что его страна передаст Украине патрульные корабли для защиты зернового коридора. Впрочем, точные даты поставки и этапы подготовки украинского персонала не будут озвучиваться публично.

Ранее Рютте выразил надежду, что самолеты F-16 смогут быть переданы Украине как можно скорее. После встречи с нидерландским премьером президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получит 42 американских истребителя F-16 после тренировки пилотов и инженеров.

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