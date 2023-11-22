Партия Герта Вилдерса обещала своим избирателям прекратить поддержку Украины – как военную, так и политическую, и экономическую.

В Нидерландах на досрочных парламентских выборах лидирует ультраправая "Партия свободы" (PVV) во главе с Гертом Уилдерсом. Об этом свидетельствуют экзитполы социологической фирмы Ipsos.

Как пишет NOS, согласно экзитполам, партия может набрать 35 мандатов в парламенте Нидерландов. Это на 18 больше, чем она имеет сейчас, и существенно превышает прогнозы.

На втором месте с заметным отрывом оказалась коалиция "Лево-зеленых" и лейбористов во главе с бывшим вице-президентом Еврокомиссии Франсом Тиммермансом. Этой коалиции прогнозируют 26 мест в парламенте.

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"Народная партия за свободу и демократию" (VVD) во главе с Дилан Ешильгоз-Зегериус, по результатам экзитполов, получит 23 места. Именно эту партию представляет премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Он занимает эту должность 13 лет.

Партии, которые сейчас находятся в коалиции с VVD, также получили худшие результаты, чем раньше. Так, "Демократия 66"(D66) получает 10 мандатов, "Христианско-демократический призыв" (CDA) – пять, а "Христианский союз" (CU) – три.

В то же время новообразованная политическая партия "Новый общественный договор" (NSC), которую возглавляет Питер Омцигт может получить 20 мандатов. "Союз фермеров-граждан", который образовался на фоне протестов нидерландских фермеров, получит 7 мандатов.

Поскольку приведенные цифры основаны на данных экзитпола, окончательные результаты могут измениться. Кроме того, формирование коалиции может длиться месяцами. Ранее многие политические партии подчеркивали, что не будут объединяться с "Партией свободы" Вилдерса.

Предвыборная кампания "Партии свободы" Вилдерса и заявления по Украине

Герт Вилдерс возглавляет "Партию Свободы" – третью по численности политическую партию Нидерландов.

В своей предвыборной программе Вилдерс призвал провести референдум о выходе из ЕС и закрыть границы страны для беженцев. Кроме того, он заявлял о намерениях запретить Коран, мусульманские школы и мечети.

Что касается войны в Украине, то Вилдерс отказался присутствовать на выступлении Зеленского в Палате представителей Нидерландов, которое состоялось в мае этого года. Также он критиковал открытие рынка ЕС для украинских фермеров.

Кроме того, партия Вилдерса обещала своим избирателям прекратить поддержку Украины – как военную, так и политическую, и экономическую.

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