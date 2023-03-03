Речь идет о недвижимости в Ялте, машинах Toyota Sienna и Toyota Land Cruiser 100, квартирах в Киеве и других "честно" заработанных богатствах бывшего президента Украины.

Кабинет министров сегодня передал в управление Фонда госимущества конфискованные активы экс-президента Виктора Януковича, в том числе на территории правительственной резиденции "Межигорье". Ранее процедуру конфискации активов Януковича также начало правительство Швейцарии.

Как сообщается на сайте ФГИУ, правительство приняло распоряжение на основании решения Высшего антикоррупционного суда от 12 декабря 2022 года и постановления апелляционной палаты этого же суда от 4 января 2023 года.

ФГИУ получил в управление квартиру и два машиноместа в Киеве, три здания, жилой дом, два земельных участка в Донецке, нежилые здания в Ялте, а также судно марки "Бриг", Toyota Sienna и Toyota Land Cruiser 100.

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"Кабмин поручил ФГИУ принять эффективные управленческие решения в отношении этих объектов, включая их дальнейшую приватизацию или аренду", - говорится в сообщении.

Кроме того, правительство передало Фонду госимущества Центр отдыха и здоровья в с. Новые Петровцы Киевской области, гостинично-ресторанный комплекс "Акация", жилой дом общей площадью 825,8 кв. м в с. Новые Петровцы, дом общей площадью 619,6 кв. м в Новых Петровцах, а также 100% долей в уставном капитале ООО "Танталит" и ООО "Дом Лесника".

Отмечается, что эти активы переданы ФГИУ в управление до момента их включения в состав парка-памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения в соответствии с законом "О природно-заповедном фонде Украины".

Ранее Печерский районный суд Киева разрешил арест Януковича по делу о расстреле майдановцев.

Конфискация имущества Януковича

14 декабря 2022 г. Высший антикоррупционный суд взыскал в доход государства все имущество Януковича и лиц из его окружения.

Так, суд взыскал в доход государства движимое, недвижимое имущество и средства, а также постановил конфисковать 537 историко-культурных и материальных ценностей, произведений искусства (картины, антикварная мебель и т.д.). Их оценочная стоимость составляет более 18 млн 778 тыс. евро.

В январе 2019 года Оболонский райсуд Киева заочно признал Януковича виновным в госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны, приговорив его к 13 годам лишения свободы.

Янукович не участвовал в судебном процессе. После побега из Украины в феврале 2014 года он проживает в России.

17 ноября 2021 года правоохранители сообщили о завершении досудебного расследования дела против Януковича и 9 должностных лиц по организации расстрелов людей с 18 по 20 февраля 2014 года.

6 декабря 2022 года НАБУ и САП направили в суд дело по обвинению Януковича и его сына в завладении резиденцией "Межигорье" в Новых Петровцах.

Также экс-президент является фигурантом ряда других производств.

Высший антикоррупционный суд в декабре прошлого года взыскал в доход государства все движимое, недвижимое имущество и средства бывшего президента Виктора Януковича.

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