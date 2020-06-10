Кабмин назначил новых и.о. министра защиты окружающей среды и главу Госгеокадастра - депутат

27 мая Кабинет министров одобрил проект постановления, которым функции Министерства энергетики и защиты окружающей среды разделяются на два ведомства.

Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял решение назначить Ирину Ставчук первым заместителем министра защиты окружающей среды и природных ресурсов, а также возложил на нее исполнение обязанностей министра.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, который присутствовал на заседании.

Читайте такжеЗеленский представил Кондратюка в должности председателя Службы внешней разведки (фото)

По его словам, также на сегодняшнем заседании правительство назначило Романа Лещенко главой Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра, а Алексея Башкирова – главой Государственной сервисной службы градостроительства Украины.

«Мы идем таким путем: выделяем Министерство экологии и будем ускорять все процедуры, двигаться вперед, и критически важно в кризисное время обеспечить функционирование Министерства энергетики. Это важно, поскольку кризис может привести к непоправимым последствиям. Экология сейчас работает, будет назначен исполняющий обязанности», - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как сообщал ранее УНИАН, Кабинет министров назначил Эмине Джапарову на должность первого заместителя министра иностранных дел.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram