Не так давно стало известно, что Балух будет баллотироваться вместе с другим экс-политзаключенным Сущенко на местных выборах с партией "Европейская солидарность".

В Офисе президента крайне обеспокоены информацией о жестоком избиении бывшего кремлевского пленника Владимира Балуха в годовщину его освобождения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОП в Telegram-канале.

«Офис президента крайне обеспокоен информацией о нападении на бывшего политзаключенного Владимира Балуха. Его жестоко избили ночью - фактически в годовщину его освобождения из плена. Сломаны рука и ключица. По сообщениям врачей, угрозы его жизни нет», - рассказывают в ОП.

В Офисе президента требуют от Национальной полиции быстрого и полного расследования этого преступления.

«Уличное насилие в Украине в последние годы достигло угрожающего масштаба. Преступники почувствовали, что принцип неотвратимости наказания не работает. Ожидаем от правоохранителей более систематической работы для восстановления порядка на улицах и превенции правонарушений», - отмечают у Зеленского.

Также сообщается, что в настоящее время «нет подтвержденных данных, которые свидетельствовали бы о том, что у нападения мог быть политический мотив».

Впрочем, в ОП подчеркивают, что все версии должны быть тщательно проверены, в частности политическая.

Напомним, как сообщил сегодня экс-политзаключенный Олег Сенцов, бывшего кремлевского пленника Владимира Балуха избили ночью. Его нашли только утром 8 сентября.

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Владимир Балух: биография

Владимир Балух является уроженцем Крыма, после аннексии РФ полуострова – в 2014 году – отказался от российского гражданства.

В 2016 году был захвачен российскими силовиками в Крыму и с тех пор находился под наблюдением Кремля - ​​в тюрьмах РФ - как политзаключенный.

7 сентября 2019 года его вместе с другими 35 известными пленниками Кремля обменяли на 35 удержанных Украиной россиян. Тогда украинец рассказал журналистам, что собирается заниматься общественной деятельностью.

Владимир Балух принимал активное участие в акциях протеста против действий правоохранительных органов Украины.

31 августа стало известно, что Балух будет баллотироваться вместе с другим экс-политзаключенным Сущенко на местных выборах от партии «Европейская солидарность».

Вчера, в понедельник, 7 сентября, был год со дня освобождения Балуха из московского плена.

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Автор: Денис Прядко