Мужчину нашли избитым только утром 8 августа.

Бывшего кремлевского пленника Владимира Балуха избили ночью. Его нашли только утром 8 сентября.

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Об этом в Facebook сообщил украинский режиссер и экс-политзаключенный России Олег Сенцов.

Сейчас Балух в больнице. По словам режиссера, его состояние тяжелое.

По обновленной информации, Балух очнулся. Врачи диагностировали у него сломанную руку и ключицу. Угрозы жизни нет, пишет Сенцов.

Подробности нападения выясняются.

Владимир Балух: что о нем известно

Владимир Балух является уроженцем Крыма, после аннексии РФ полуострова – в 2014 году – отказался от российского гражданства.

В 2016 году был захвачен российскими силовиками в Крыму и с тех пор находился под наблюдением Кремля - ​​в тюрьмах РФ - как политзаключенный.

7 сентября 2019 года его вместе с другими 35 известными пленниками Кремля обменяли на 35 удержанных Украиной россиян. Тогда украинец рассказал журналистам, что собирается заниматься общественной деятельностью.

Владимир Балух принимал активное участие в акциях протеста против действий правоохранительных органов Украины.

31 августа стало известно, что Балух будет баллотироваться вместе с другим экс-политзаключенным Сущенко на местных выборах от партии «Европейская солидарность».

Вчера, в понедельник, 7 сентября, был год со дня освобождения Балуха из московского плена.

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Автор: Яна Ставская