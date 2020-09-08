Состояние экс-политзаключенного тяжелое / фото УНИАН
Бывшего кремлевского пленника Владимира Балуха избили ночью. Его нашли только утром 8 сентября.
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Об этом в Facebook сообщил украинский режиссер и экс-политзаключенный России Олег Сенцов.
Сейчас Балух в больнице. По словам режиссера, его состояние тяжелое.
По обновленной информации, Балух очнулся. Врачи диагностировали у него сломанную руку и ключицу. Угрозы жизни нет, пишет Сенцов.
Подробности нападения выясняются.
Владимир Балух: что о нем известно
- Владимир Балух является уроженцем Крыма, после аннексии РФ полуострова – в 2014 году – отказался от российского гражданства.
- В 2016 году был захвачен российскими силовиками в Крыму и с тех пор находился под наблюдением Кремля - в тюрьмах РФ - как политзаключенный.
- 7 сентября 2019 года его вместе с другими 35 известными пленниками Кремля обменяли на 35 удержанных Украиной россиян. Тогда украинец рассказал журналистам, что собирается заниматься общественной деятельностью.
- Владимир Балух принимал активное участие в акциях протеста против действий правоохранительных органов Украины.
- 31 августа стало известно, что Балух будет баллотироваться вместе с другим экс-политзаключенным Сущенко на местных выборах от партии «Европейская солидарность».
- Вчера, в понедельник, 7 сентября, был год со дня освобождения Балуха из московского плена.
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