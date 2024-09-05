Вчера, 4 сентября, Раде не удалось уволить Верещук.

Верховная Рада Украины поддержала отставку Ирины Верещук с должности вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в Telegram.

"Рада повторно рассмотрела и поддержала увольнение Ирины Верещук с должности вицепремьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины", - написал он.

За данное решение проголосовало 255 народных депутатов Украины.

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"На свое увольнение Ирина Верещук пришла. Коллеги встретили аплодисментами", - написал Железняк.

Напомним, вчера Рада не смогла набрать достаточно голосов для увольнения Верещук. Тогда за ее увольнение проголосовали 214 депутатов. Как объяснял народный депутат Украины Павел Фролов (фракция "Слуга народа"), большинство членов ВСК по защите прав ВПЛ не голосовали за эту отставку из-за того, что в связи с увольнением планировалось ликвидировать Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, передав эти функции новосозданному министерству регионального развития.

Кадровые изменения в правительстве

Как сообщал УНИАН, вчера, 3 сентября, Ирина Верещук сообщила о том, что написала заявление об отставке. Эту должность она занимала с ноября 2021 года. По информации от народных депутатов, наиболее вероятно, что Минреинтеграции может возглавить заместитель руководителя Офиса президента Алексей Кулеба.

4 сентября Рада проголосовала также за отставку Дениса Малюськи с должности министра юстиции Украины, а также Руслана Стрельца с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Верховная Рада приняла решение об увольнении министра стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, приняв его отставку.

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