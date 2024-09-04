Рада уволила министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Стрельца

Руслан Стрелец сам написал заявление об отставке.

Верховная Рада Украины проголосовала за отставку Руслана Стрельца с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в Telegram.

По его словам, за данное решение проголосовало 244 народных депутата Украины.

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Как сообщал УНИАН, 3 сентября спикер парламента Руслан Стефанчук сообщил, что в Верховную Раду Украины поступили заявления об отставке сразу трех министров. В частности, тогда подал заявление об отставке министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

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Ранее Рада проголосовала за отставку Дениса Малюськи с должности министра юстиции и Дмитрия Кулебы с должности министра иностранных дел. Также уволена Ольга Стефанишина с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, в то же время депутаты прогнозируют, что ее могут назначить министром юстиции вместо Малюськи.

Руслан Стрелец - кто он такой

Родился Стрелец Руслан Александрович 30 июня 1984 года в городе Днепр. С 2007 по 2019 год занимал руководящие должности в Днепропетровской ОГА.

3 ноября 2021 года был назначен исполняющим обязанности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. 14 апреля 2022 года его назначили министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

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