В Госдепе сделали заявление о крушении самолета МАУ год назад.

Власти Ирана продолжают защищать тех, кто несет ответственность за сбитие украинского самолета 8 января 2020 года.

Об этом говорится в заявлении секретаря Госдепа США Майка Помпео, обнародованном на сайте ведомства.

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"Собственное расследование Ирана показало, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) сбил самолет двумя ракетами "земля-воздух". Однако год спустя члены КСИР до сих пор не понесли ответственности за гибель 176 невинных гражданских пассажиров и экипажа на борту. Зато на протяжении всего этого длительного расследования режим продолжал защищать тех, кто несет ответственность за это в КСИР. Мы с нетерпением ждем дня, когда иранские власти оценит жизнь иранского народа с тем же рвением, с которым она теперь покрывает преступления своих чиновников", - сказал Помпео.

Он выразил соболезнования и пожелания мира и силы семьям и близким жертв.

"Американский народ чтит память пассажиров и экипажа рейса международных авиалиний Украины "PS752", жизнь которых была резко и бессмысленно забрано год назад в результате неоправданного обстрела в Иране. США присоединяются к правительствам Украины, Канады, Великобритании, Швеции и Афганистана, отдавая дань жертвам этой жестокой трагедии и призывая к справедливости", - добавил Помпео.

Крушение самолета МАУ в Иране

8 января 2020 года в Иране разбился самолет МАУ, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через три дня президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит иранскими военными "вследствие непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь виновных к ответственности.

30 декабря иранские СМИ информировали, что правительство Ирана поручило выплатить семьям жертв крушения самолета МАУ компенсации по 150 тыс. долларов США или эквивалент в евро.

В сообщении утверждается, что Иран провел несколько заседаний со странами, граждане которых погибли в результате катастрофы, и в результате стороны договорились о компенсациях семьям жертв.

В свою очередь, в МИД Украины отметили, что размер компенсаций родственникам жертв катастрофы надо сначала определить путем переговоров.

7 января 2021 года Рухани заявил, что все ответственные за сбитие самолета предстанут перед судом.

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Автор: Андрей Василюк