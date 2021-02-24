Иран допустил ряд нарушений прав человека в инциденте с уничтожением пассажирского «Боинга» рейса PS752. Иранская сторона не обеспечила надлежащего расследования инцидента и даже допустила на место катастрофы мародеров.
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Об этом говорится в 45-страничном официальном письме, которое эксперты ООН отправили иранской стороне.
«Несоответствия в официальных объяснениях, кажется, созданы для того, чтобы создать максимум путаницы и минимум ясности. Они кажутся надуманными, чтобы ввести в заблуждение и сбить с толку», - заявила Агнес Калламард, спецдокладчик ООН по вопросам внесудебных казней.
Эксперты указали на очевидные ошибки иранской стороны и пренебрежение мерами предосторожности, которые должны были быть реализованы в армейских подразделениях ПВО с учетом их близости с гражданским аэродромом.
В конце концов, официальная версия Тегерана не дает ответа на вопрос, почему целью ракеты стал именно украинский борт, а не другие самолеты, вылетевшие той ночью.
"В отсутствие беспристрастного, независимого и всестороннего расследования семьи жертв остаются без ответов, которых они заслуживают. Они снова и снова думают о том, как это могло случиться; почему именно этот рейс стал целью, в то время как другие на том же маршруте в тот же период избежали нападения. Некоторые могут даже задаться вопросом, стал ли этот конкретный рейс целью преднамеренно», - указано в отчете.
Подчеркивается, что иранское руководство с самого начала знало, что самолет сбили военные, но не признавало это три дня.
Утверждается, что вместо того, чтобы запустить открытое расследование, власти допустили появление на месте трагедии мародеров, которые разграбили его, уничтожая доказательства и лишая семьи погибших ценных вещей.
Правительство Ирана также препятствовало усилиям некоторых семей погибших по репатриации останков и проведении частных похорон. В отдельных случаях доходило даже до давления и угроз.
Авиакатастрофа МАУ в Иране: хроника событий
- 8 января 2020 года в Иране разбился самолет МАУ, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находилось 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.
- Спустя три дня президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь виновных к ответственности.
- В июле Иран передал бортовые самописцы с самолета во Францию для проведения исследований.
- 19 октября в Тегеране заместитель министра иностранных дел Евгений Енин встретился с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. После встречи Енин сообщил, что Иран готов обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв сбитого самолета МАУ, независимо от их гражданства. Однако 9 декабря Енин заявил, что Иран отозвал предложение о выплате семьям погибших в катастрофе самолета МАУ.
- Также, по его словам, Украина обратится в Международный суд ООН, если переговорные возможности с Ираном будут исчерпаны.
- В середине декабря в Канаде выразили позицию, что расследование Ираном катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" не вызывает доверия.
- Недавно стало известно о появление секретных аудиозаписей, которые свидетельствуют, что власти Ирана никогда не раскроют правду о сбитии украинского самолета.
- По данным канадского телеканала CBC News, правительство Канады и учреждения в сфере безопасности изучают секретные аудиозаписи, где человек, которого источники идентифицировали как главу МИД Ирана, обсуждает вероятность того, что уничтожение самолета МАУ было преднамеренным актом.
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