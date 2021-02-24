Утверждается, что иранское правительство позволило мародерам разграбить место катастрофы.

Иран допустил ряд нарушений прав человека в инциденте с уничтожением пассажирского «Боинга» рейса PS752. Иранская сторона не обеспечила надлежащего расследования инцидента и даже допустила на место катастрофы мародеров.

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Об этом говорится в 45-страничном официальном письме, которое эксперты ООН отправили иранской стороне.

«Несоответствия в официальных объяснениях, кажется, созданы для того, чтобы создать максимум путаницы и минимум ясности. Они кажутся надуманными, чтобы ввести в заблуждение и сбить с толку», - заявила Агнес Калламард, спецдокладчик ООН по вопросам внесудебных казней.

Эксперты указали на очевидные ошибки иранской стороны и пренебрежение мерами предосторожности, которые должны были быть реализованы в армейских подразделениях ПВО с учетом их близости с гражданским аэродромом.

В конце концов, официальная версия Тегерана не дает ответа на вопрос, почему целью ракеты стал именно украинский борт, а не другие самолеты, вылетевшие той ночью.

"В отсутствие беспристрастного, независимого и всестороннего расследования семьи жертв остаются без ответов, которых они заслуживают. Они снова и снова думают о том, как это могло случиться; почему именно этот рейс стал целью, в то время как другие на том же маршруте в тот же период избежали нападения. Некоторые могут даже задаться вопросом, стал ли этот конкретный рейс целью преднамеренно», - указано в отчете.

Подчеркивается, что иранское руководство с самого начала знало, что самолет сбили военные, но не признавало это три дня.

Утверждается, что вместо того, чтобы запустить открытое расследование, власти допустили появление на месте трагедии мародеров, которые разграбили его, уничтожая доказательства и лишая семьи погибших ценных вещей.

Правительство Ирана также препятствовало усилиям некоторых семей погибших по репатриации останков и проведении частных похорон. В отдельных случаях доходило даже до давления и угроз.

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Автор: Дмитрий Захаров