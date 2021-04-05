В ведомстве рассказали, почему не собираются денонсировать соглашение о пребывании Черноморского флота России в Крыму.

Украина планирует обращаться в международные суды из-за нарушения Россией соглашения о пребывании ее Черноморского флота в Крыму.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил спикер МИД Олег Николенко.

Читайте такжеРазумков: существует большая вероятность, что Рада расторгнет "Харьковские соглашения""Российская Федерация денонсировала в одностороннем порядке соглашение о пребывании Черноморского флота России на территории Украины в марте 2014 года для избежания ответственности за захват Крыма. Украина не признала эту денонсацию. Мы продолжаем считать соглашение действующим, поскольку оно фиксирует нарушение Россией своих юридических обязательств на фоне временной оккупации Крымского полуострова", - заявил Николенко.

Также спикер объяснил аргументы Украины.

"Соглашение фиксирует временный характер базирования ЧФ, оставляет в силе обязательство России не иметь в его составе ядерного оружия, устанавливает общую численность личного состава, кораблей, вооружений и определяет места временной дислокации, обязывает военные формирования флота уважать суверенитет и законодательство Украины", - сказал Николенко.

По его словам,"нарушение положений соглашения предоставляет нам дополнительные аргументы при возможном рассмотрении в международных судах вопросов привлечения России к ответственности и компенсации убытков за оккупацию Крыма".

"Не забываем, что за размещение ЧФ Россия несет перед Украиной и финансовые обязательства. Игнорирование взаимных расчетов создает также основания для долговых исков", - добавил дипломат.

Также он напомнил, что Россия, осуществив вооруженную агрессию и оккупировав часть украинской территории, нарушила многочисленные нормы международного права, в частности двусторонние договоры.

"Украинская сторона проводит системную работу для восстановления нарушенных прав Украины. Вернемся также и к вопросам реституции, в частности по соглашению о ЧФ РФ", - сказал он.

Харьковские соглашения

21 апреля 2010 года в Харькове тогдашние президент Украины Виктор Янукович и президент России Дмитрий Медведев подписали соглашение между Украиной и Российской Федерацией, согласно которому срок пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе продлен с 2017 до 2042 года с правом продления на 5 лет в обмен на "дешевый" газ.

28 января 2021 года Януковичу сообщили о подозрении в государственной измене в связи с подписанием в 2010 году Харьковских соглашений. Как считают следователи, подписав соглашения, он искусственно создал условия для увеличения военного присутствия России в Украине и подрыва обороноспособности государства.

По данным следствия, перед подписанием документов цена на газ для Украины была дважды искусственно завышена Россией: по состоянию на конец 2008 года цена газа за 1 тыс. кубических метров для Украины составляет 179,5 доллара, тогда как на конец 2010 года - 352,33 доллара.

По версии следствия, РФ сначала искусственно создавала и накапливала долг Украины перед ней за поставки природного газа, а затем в счет его погашения, в частности, путем якобы предоставлении скидки, фактически безвозмездно располагала Черноморский флот РФ на территории Украины.

В результате подписанных экс-президентом Харьковских соглашений был увеличен личный состав войск и военной техники вооруженных сил РФ на территории Украины вместо подготовки к их уменьшению и выведению.

12 марта 2021 года Служба безопасности открыла уголовное производство по факту подписания Харьковских соглашений и ратификации их Верховной Радой.

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Автор: Виталий Саенко