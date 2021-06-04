По словам секретаря СНБО, участие в боевых действиях на стороне Украины не является индульгенцией от санкций для тех, кто на мирной территории совершал преступления.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заверяет, что те лица из санкционного списка, которые подлежат депортации из Украины, но являются гражданами России, смогут сами выбрать страну, куда они захотят уехать, в Россию их депортировать не будут.

Об этом Данилов сказал в комментарии УНИАН, отвечая на вопрос, будут ли высылать принудительно с территории Украины в Россию выходцев из кавказского региона, попавших в санкционные списки.

Данилов заверил, что тех людей, часть из которых участвовала в российско-украинской войне на стороне Украины, никто в Россию депортировать не будет.

"Они могут сами выбрать страну. Это могу быть и Турция, и Молдова, и любая другая страна", - сказал он.

Читайте такжеЖурналисты "Схем" рассказали о посещении судьей Тупицким оккупированного КрымаВместе с тем секретарь СНБО подтвердил, что часть людей из санкционного списка, которые являются гражданами России, действительно участвовали в войне России на стороне Украины, однако впоследствии были причастны к уголовным преступлениям на мирной территории, и именно поэтому они попали в санкционные списки.

На пресс-конференции Данилов отметил, что речь идет о четырех лицах, в отношении которых в СМИ есть информация, что они воевали на стороне Украины.

"Но ни один случайный человек не может попасть в санкционные списки. Они заранее проверялись, верифицировались, и не только на территории Украины, но и в других странах. И эти люди попали в списки за совершение тех или иных преступлений. Что касается этих лиц, то один из них причастен к ограблению ювелирного магазина в Киеве, там, где убили охранника, еще один находится в следственном изоляторе, а еще двое проходят по уголовным делам", - подытожил секретарь СНБО.

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Автор: Дмитрий Хилюк