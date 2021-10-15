Журналист прогнозирует распад Европейского Союза.

Журналист Дмитрий Гордон заявил, что Украине не следует вступать в Европейский Союз, потому что он распадется.

Об этом Гордон сказал в эфире "Украина 24", заявив, что ЕС за счет Украины намерен "решать свои вопросы".

"Давно пора понять, что путь в ЕС - он для нас не нужен совершенно. Европейский Союз, как любая империя - обречен на распад", - считает журналист.

В ЕС, по его словам, существует неравенство стран, некоторые из них уже заявляют о планах выхода из Союза. Он также прогнозирует, что США будут "качать и расшатывать ЕС".

Лидеры некоторых стран Европы, говорит Гордон, не будут помогать Украине, потому что "хотят помогать России за российские бабки".

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"Евросоюз не может вести одинаковую единую политику, поэтому Украине надо перестать, на мой взгляд, стремиться в Евросоюз. Украине надо разобраться внутри Украины с собой, строить мощную экономику, сильную армию ... нам нужна своя мощная, сильная армия. И тогда с нами все будут хотеть разговаривать", - подытожил журналист.

Отметим, ранее Гордон заявлял, что будущие преемники Путина опасны для Украины не менее, чем он сам. Он также назвал условие, которое президент РФ поставил своему куму - украинскому нардепу Виктору Медведчуку.

Автор: Виолетта Орлова