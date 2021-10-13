Журналист рассказал, почему кум Путина до сих пор не покинул Украину.

Президент РФ Владимир Путин поставил условие своему куму, нардепу Виктору Медведчуку, в котором поручил ему оставаться в Украине, несмотря на уголовные дела.

Об этом заявил журналист Дмитрий Гордон в эфире "Украина 24", ссылаясь на собственные источники среди российских оппозиционеров.

"Путин четко дал понять Медведчуку, что если он сбежит перед судом, то Путин его уважать не будет и для него политика закончилась. Лучше иди в тюрьму, но не беги. Поэтому Медведчук остался и не сбежал. Хотя казалось куда уже проще: быстро в Россию, пока суда нет. Но он этого не сделал, потому что понимал - если сбежит, то перестанет быть Виктором Медведчуком", - сказал Гордон.

Медведчук, по словам журналиста - главный агент влияния РФ в Украине, ее "честный враг". Гордон также убежден, что кума Путина в суде защищают лучшие адвокаты. Данный процесс он назвал испытанием для отечественной судебной системы.

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"Он умнейший человек, никуда от этого не денешься. И как бы нам не хотелось, чтобы он отвечал перед законом, если прокуроры не докажут вину Медведчука - дело рассыпется. И это докажет импотентность нашего государства", - уверен Гордон.

Новое подозрение Медведчуку

8 октября Медведчуку объявили о подозрении в государственной измене и содействии терроризму. Речь идет о его участии в 2014-2015 годах в незаконных схемах по закупке угля на оккупированном Донбассе.

По данным следствия, после захвата Россией части украинского Донбасса возникла необходимость в закупке угля на мировом рынке, в частности в ЮАР. Российские власти имели планы сорвать реализацию этих контрактов и не позволить Украине усилить собственную энергонезависимость.

Якобы при посредничестве Медведчука состоялся сговор с высшими должностными лицами Украины, которые, используя полномочия Нацбанка и правоохранительных органов, создали искусственные препятствия для поставки угля из ЮАР. В конце концов те контракты были сорваны, что спровоцировало волну "веерных" отключений электроэнергии в стране.

Впоследствии при содействии Медведчука и с целью возвращения Украины в орбиту влияния РФ были организованы незаконные схемы для поставки угля с временно оккупированных территорий на государственные предприятия Украины.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что прокуратура будет просить суд взять Медведчука под стражу с альтернативой внесения залога в 1 млрд грн. Впоследствии суд лишь продлил ему срок домашнего ареста до декабря в рамках другого дела о госизмене и покушении на разграбление ресурсов в оккупированном Крыму.

Автор: Виолетта Орлова