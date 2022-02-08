Министры согласились, что важным шагом на этом пути должен стать отвод Россией войск от государственной границы и с временно оккупированных территорий Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел в Киеве переговоры с министром по делам Европы и иностранных дел Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом.

Как сообщает пресс-служба МИД, Кулеба поблагодарил французского коллегу за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне агрессивных действий Российской Федерации, а также активные посреднические усилия Франции для поиска политико-дипломатического решения российско-украинского вооруженного конфликта, прежде всего в рамках Нормандского формата.

Жан-Ив Ле Дриан подтвердил приверженность Франции принципу "никаких решений об Украине без Украины" и подчеркнул суверенное право Украины, как и любого другого государства, самостоятельно определять собственное будущее.

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Министры обсудили пути деэскалации ситуации и активизации политического урегулирования, в частности в рамках Нормандского формата. Они согласились, что важным шагом на этом пути должен стать отвод Россией войск от государственной границы и с временно оккупированных территорий Украины.

Собеседники подчеркнули, что новая волна агрессии против Украины будет иметь для России беспрецедентно жесткие последствия.

Главы МИД уделили особое внимание укреплению обороноспособности Украины, а также обеспечению ее экономической и финансовой стабильности.

Кулеба пригласил французскую сторону принять участие на высоком уровне в парламентском саммите "Крымской платформы" в августе.

Вероятность вторжения РФ в Украину

С начала ноября Россия сосредоточила вокруг Украины более 100 тысяч войск, которые Путин, по мнению западной разведки, может привлечь для полномасштабного нападения на Украину.

Уже несколько месяцев США и ЕС с Британией работают над разработкой инструментов сдерживание агрессии Кремля. В свою очередь, Москва давит на Вашингтон и НАТО ультиматумом по невступлению Украины в Альянс.

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