Министры иностранных дел Нидерландов, Бельгии и Люксембурга побывают на линии разграничения на востоке Украины.

Министры иностранных дел Нидерландов, Бельгии и Люксембурга 6-7 мая посетят Украину.

Читайте такжеГлавы МИД Бенилюкса: война в Сирии не должна уменьшать международную поддержку УкраиныОб этом говорится в сообщении посольства Нидерландов в Украине в Facebook.

"Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок посетит Украину 6 и 7 мая вместе с министром иностранных дел Бельгии Софи Вилмс и министром иностранных дел Люксембурга Жаном Ассельборном. Это - совместный визит министров иностранных дел стран Бенилюкса", - говорится в сообщении.

Также сказано, что цель визита заключается в подтверждении поддержки тремя странами суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, министры обсудят продолжение реформ в Украине.

"На четверг запланирован визит на линию разграничения на востоке Украины и встреча с гражданским населением", - говорится в сообщении.

Кроме того, в пятницу, 7 мая, состоятся встречи с членами правительства, в частности, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

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Автор: Виталий Саенко