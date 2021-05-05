Министры иностранных дел Нидерландов, Бельгии и Люксембурга 6-7 мая посетят Украину.
Читайте такжеГлавы МИД Бенилюкса: война в Сирии не должна уменьшать международную поддержку УкраиныОб этом говорится в сообщении посольства Нидерландов в Украине в Facebook.
"Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок посетит Украину 6 и 7 мая вместе с министром иностранных дел Бельгии Софи Вилмс и министром иностранных дел Люксембурга Жаном Ассельборном. Это - совместный визит министров иностранных дел стран Бенилюкса", - говорится в сообщении.
Также сказано, что цель визита заключается в подтверждении поддержки тремя странами суверенитета и территориальной целостности Украины.
Кроме того, министры обсудят продолжение реформ в Украине.
"На четверг запланирован визит на линию разграничения на востоке Украины и встреча с гражданским населением", - говорится в сообщении.
Кроме того, в пятницу, 7 мая, состоятся встречи с членами правительства, в частности, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
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