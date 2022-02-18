Манипуляции вокруг его слов он назвал попытками ослабить исполнительную власть на местах.

Председатель Закарпатской ОГА Виктор Микита назвал вырванной из контекста фразу "... и там проживают наши братья", сказанную об украинцах в РФ во время выступления на сессии облсовета.

"Относительно фразы "...и там проживают наши братья", то хочу напомнить, что на территории РФ проживает 10-миллионная украинская община, которая находится под постоянным информационным давлением страны-агрессора", - написал он в Facebook.

Микита добавил, что от того, что они по разным причинам сегодня живут на территории России, возможно, имеют гражданство и тяжело работают для того, чтобы прокормить семьи, – украинцами они быть не перестали.

"Поэтому для них сегодня должна звучать риторика объединения, а не риторика угроз. Они – часть Украины, часть нашего народа, которая сегодня проживает в других территориальных границах", — добавил глава Закарпатской ОГА.

А манипуляции вокруг его слов он назвал попытками ослабить исполнительную власть на местах и дискредитировать органы государственной власти.

"Мы знаем, кто вы и какие у вас намерения. У вас ничего не получится", - подытожил Микита.

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