В ЕС предупреждают, что победа над Россией не будет быстрой.

Объемы американской помощи Украине, вероятно, сократятся, поэтому страны ЕС должны продолжать поддержку Киева и в дальнейшем. Об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил во время своего выступления в испанской Малаге.

Он отметил, что перед объединенной Европой встает много проблем и испытаний, среди которых поддержка Украины на первом месте. По словам Борреля, перспектива украинской победы над Россией "не является мгновенной".

"И мы, европейцы, у которых есть необходимые средства для этого, должны быть готовы продолжать помогать Украине, учитывая, что поддержка США, скорее всего, уменьшится", – сказал дипломат.

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Проблема с американской помощью Украине

Как писал УНИАН, в Конгрессе США не хватает голосов для принятия новой программы оборонной поддержки Украины. Депутаты-республиканцы из числа так называемых "трампистов" выступают категорически против этого, а без их голосов принять программу невозможно. На днях верхняя палата Конгресса заблокировала решение нижней палаты о выделении помощи Израилю именно из-за того, что в этом пакете не было помощи Украине.

Как предупредили в Белом доме, в ближайшей перспективе новые пакеты военной помощи Украине от США будут становиться все меньше, ведь объем средств, выделенных с этой целью ранее, уже исчерпывается.

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