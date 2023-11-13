Президент РФ снова может вернуться к планам празднования победы в войне против Украины из-за торможения принятия решения о выделении новой помощи в США и из-за неспособности Евросоюза продолжать поддерживать Украину финансами на закупку оружия.
Об этом министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сказал журналистам в Брюсселе перед началом заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел. "В настоящее время ситуация выглядит так, что Путин готовится сдуть пыль с его планов на День Победы, которые он отложил. Потому что увидев обсуждения в Вашингтоне, неспособность Европы продвигаться дальше с военной поддержкой для Украины и усиленное давление на украинцев на фронте, я думаю, что он счастливо может снова начинать планировать", - сказал Ландсбергис.
Глава МИД Литвы выразил мнение, что Европа была способна давить так, чтобы единственный день Победы в войне состоялся в Киеве и, чтобы его праздновали украинцы. В то же время, по его мнению, теперь на повестке дня могут рассматриваться разные варианты.
"Мы были способными принять четкие важные решения. Европа была способна демонстрировать лидерство. Настало время, чтобы мы снова это делали", - подчеркнул Ландсбергис.
Кроме того, у него спросили, должна ли сейчас Украина стремиться к переговорам с Кремлем.
"Любого рода режим прекращения огня или какие-то переговоры приведут ко Дню Победы в Москве. Путин очень четко настаивает на этом. Может наступить день, именно такой день, когда украинцы будут неспособными больше воевать из-за нашей неспособности обеспечить их оружием. И таким образом мы продвигаем победу Путина. Мы должны быть очень ясными. Не существует "золотой середины". Нет серых зон, нет дерева или камня, чтобы спрятаться. Если будет режим прекращения огня и мы попробуем его раскрутить из-за того, что мы защитили Киев и другую территорию Украины - будет четко понятно, что это победа для Путина", - подчеркнул Ландсбергис.
Военная помощь от ЕС
В Евросоюзе на протяжении всего года не могут единодушно одобрить выделение восьмого транша на сумму 500 млн евро для закупки вооружения для Украины.
23 октября 2023 года вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель сообщил о трудностях выделения новой помощи на вооружение для ВСУ.
Отдельно летом Жозеп Боррель выступил с предложением создать специальный фонд в рамках Европейского фонда мира для закупки оружия для Украины на сумму до 5 млрд евро в год на следующие четыре года. Речь идет о 20 млрд евро на период 2024-2027 годов. Сейчас это предложение окончательно не согласовано.