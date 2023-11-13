Президент РФ Владимир Путин может одержать победу в начатой им войне против Украины из-за неспособности западных партнеров предоставить оружие Киеву.

Президент РФ снова может вернуться к планам празднования победы в войне против Украины из-за торможения принятия решения о выделении новой помощи в США и из-за неспособности Евросоюза продолжать поддерживать Украину финансами на закупку оружия.

Об этом министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сказал журналистам в Брюсселе перед началом заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел. "В настоящее время ситуация выглядит так, что Путин готовится сдуть пыль с его планов на День Победы, которые он отложил. Потому что увидев обсуждения в Вашингтоне, неспособность Европы продвигаться дальше с военной поддержкой для Украины и усиленное давление на украинцев на фронте, я думаю, что он счастливо может снова начинать планировать", - сказал Ландсбергис.

Глава МИД Литвы выразил мнение, что Европа была способна давить так, чтобы единственный день Победы в войне состоялся в Киеве и, чтобы его праздновали украинцы. В то же время, по его мнению, теперь на повестке дня могут рассматриваться разные варианты.

Видео дня

"Мы были способными принять четкие важные решения. Европа была способна демонстрировать лидерство. Настало время, чтобы мы снова это делали", - подчеркнул Ландсбергис.

Кроме того, у него спросили, должна ли сейчас Украина стремиться к переговорам с Кремлем.

"Любого рода режим прекращения огня или какие-то переговоры приведут ко Дню Победы в Москве. Путин очень четко настаивает на этом. Может наступить день, именно такой день, когда украинцы будут неспособными больше воевать из-за нашей неспособности обеспечить их оружием. И таким образом мы продвигаем победу Путина. Мы должны быть очень ясными. Не существует "золотой середины". Нет серых зон, нет дерева или камня, чтобы спрятаться. Если будет режим прекращения огня и мы попробуем его раскрутить из-за того, что мы защитили Киев и другую территорию Украины - будет четко понятно, что это победа для Путина", - подчеркнул Ландсбергис.

Военная помощь от ЕС

В Евросоюзе на протяжении всего года не могут единодушно одобрить выделение восьмого транша на сумму 500 млн евро для закупки вооружения для Украины.

23 октября 2023 года вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель сообщил о трудностях выделения новой помощи на вооружение для ВСУ.

Отдельно летом Жозеп Боррель выступил с предложением создать специальный фонд в рамках Европейского фонда мира для закупки оружия для Украины на сумму до 5 млрд евро в год на следующие четыре года. Речь идет о 20 млрд евро на период 2024-2027 годов. Сейчас это предложение окончательно не согласовано.

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