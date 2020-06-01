Глава Верховного суда пожаловалась, что Зеленский не встретился с ней за год президентства

Данишевская напомнила, что в свое время публично приглашала президента на встречу.

За год президент Владимир Зеленский еще ни разу не встретился с председателем Верховного суда.

Как передает корреспондент УНАН, об этом на вебинаре заявила председатель Верховного суда Валентина Данишевская, отвечая на вопрос, встречалась ли она с президентом Украины.

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"К сожалению, нет. Мы так и не встретились с президентом. Я не могу сказать, что у Верховного суда нет никакой коммуникации. Есть общение с председателем Верховной Рады, профильным комитетом. Есть общение с премьер-министром, с Офисом президента, но с президентом, к сожалению, мы не виделись", - сказала она.

Данишевская напомнила, что в свое время публично приглашала президента на встречу.

"Независимость судебной системы - именно это тема для нашего разговора, и пока он не состоялся", - заявила председатель Верховного суда.

Как сообщал УНИАН, ранее председатель Верховного суда не смогла назвать свою зарплату, заявив, что не знает ее размер.

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