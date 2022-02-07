Следственные действия происходят в рамках уголовного производства по служебной халатности должностных лиц, которая привела к потере бюджетом почти 700 млн грн.

Работники Государственного бюро расследований проводят обыски в Криворожском горсовете и его исполнительном комитете.

Как сообщает ГБР, следственные действия проводятся в рамках уголовного производства по служебной халатности должностных лиц, которая привела к потере бюджетом почти 700 млн грн.

"Следователи ГБР установили, что по состоянию на 1 апреля 2021 г. между Криворожским городским советом и одним из градообразующих предприятий заключено 82 договора аренды земельных участков. Из-за ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей должностными лицами горсовета в интересах бизнеса была существенно занижена стоимость арендной платы за землю. Как следствие, предприятие не уплатило в бюджет почти 700 миллионов грн", - сообщили в ГБР.

Так, сейчас следователи изымают соответствующие договоры и другую сопроводительную документацию.

Действия должностных лиц предварительно квалифицированы по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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