С американскими партнерами уже провели два раунда переговоров по соглашению по безопасности.

Будущее соглашение о сотрудничестве в области безопасности между Украиной и США должно быть не хуже меморандума между Америкой и Израилем, который получает эффективную помощь в случае угрозы со стороны Ирана. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram по итогам рабочего совещания по подготовке соглашения по безопасности с Соединенными Штатами Америки.

На этом совещании присутствовали члены делегации, которые участвуют в переговорах по наработке и подготовке двух- и многосторонних международных договоренностей между Украиной и другими государствами о гарантиях безопасности для Украины.

"Это соглашение должно быть образцовым: учитывать реальные возможности США и лучшие элементы уже подписанных Украиной соглашений по безопасности", - подчеркнул Ермак.

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В частности, на совещании обсудили основные элементы будущего документа, сильные стороны уже заключенных девяти двусторонних соглашений по безопасности и алгоритм действий сразу после того, как Конгресс США примет решение о военной помощи Украине.

Как отметил Ермак, с американскими партнерами провели два раунда переговоров по соглашению по безопасности.

Руководитель ОП добавил, что были согласованы действия по подготовке к очередному раунду, который позволит продвинуться по тексту проекта документа.

"Соглашение США с Украиной должно работать не хуже, чем американский меморандум с Израилем, который подтвердил эффективность совместных действий союзников во время недавнего отражения массированной атаки Ирана на Израиль", - подчеркнул Ермак.

Мир должен защитить Украину на примере Израиля

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский отмечал, что страны свободного мира могут защитить Украину от террора на примере предоставления защиты Израилю, который не является членом НАТО. В частности, президент убежден в том, что чтобы заставить агрессора остыть, достаточно политической воли цивилизованного мира для поддержки Украины.

Ранее, с целью отражения массированной воздушной атаки со стороны Ирана, который запустил в направлении Израиля около 300 баллистических и крылатых ракет и дальнобойных дронов-камикадзе, Израилю пришлось привлекать не только собственные силы и средства, но и также силы других стран, в том числе Великобритании, Франции и США.

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