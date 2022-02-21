Глава МИД подчеркнул, что речь идет о сотрудничестве в военной сфере, а не о размещении в Украине боевых подразделений.

Европейский Союз решил развернуть в Украине совещательно-тренировочную военную миссию.

Как говорится в заявлении МИД Украины, об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил по итогам заседания Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

В частности, по итогам длительных переговоров, Европейский Союз принял принципиальное решение о развертывании в Украине совещательно-тренировочной военной миссии, которое является важным политическим сигналом о начале сотрудничества в военной сфере.

"Мы договорились сегодня, что Европейский Союз развернет в Украине совещательно-тренировочную военную миссию. Параметры этой миссии и время ее развертывания еще будут уточняться, но принципиально решение принято", - заявил Кулеба.

Министр подчеркнул, что развертывание миссии будет важным политическим сигналом об увеличении присутствия ЕС в Украине и о начале сотрудничества в военной сфере.

"Еще раз подчеркиваю: миссия будет совещательно-тренировочной, это не боевые подразделения. Но чрезвычайно важно, что эта инициатива дошла до своего завершения. Мы очень долго работали с друзьями в ЕС, чтобы это произошло", - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, ранее министр обороны США Ллойд Остин распорядился о временной передислокацию служащих Нацгвардии Флориды из Украины. Он отметил, что решение было продиктовано заботой о безопасности служащих и принято "в целях предосторожности".

Также, Вооруженные силы Канады временно передислоцируют часть военных из Украины в другие страны Европы. Там это объясняют "сложной оперативной обстановкой, связанной с необоснованной агрессией России против Украины".

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